EU chce vychovat generaci nekuřáků, příklad si může vzít z členské země

Evropa chce během patnácti let vychovat svou první beztabákovou generaci. To nejlepší, co může pro splnění tohoto cíle udělat, je vzít si příklad ze Švédska. Tamní populace totiž nekouří už nyní, což je také důvodem, proč mají Švédové nejnižší výskyt rakoviny plic ze všech evropských zemí.

Článek vyšel na webu INFO.cz