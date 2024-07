Na nedávném fóru centrálních bankéřů v portugalské Sintře prezidentka ECB Christine Lagardeová uvedla, že trh práce zůstává napjatý, a že ECB nyní potřebuje čas na vyhodnocení příchozích informací. V podobném duchu se vyjádřil i hlavní ekonom ECB Philip Lane, který uvedl, že červnový údaj o inflaci nebude stačit k vyhodnocení míry rizika plynoucího z vývoje cen služeb. Se snižováním úrokových sazeb si tedy centrální banka dá s nejvyšší pravděpodobností prázdninovou pauzu.

Inflace bude podle našeho odhadu ubírat na tempu. Na podzim by měla dokonce spadnout pod dvě procenta. Zářijové zasedání tak bude ideálním datem pro další uvolnění měnových podmínek. S kolegy v Komerční bance počítáme se základním scénářem, tedy že ECB bude v redukci sazeb o čtvrt procentního bodu pokračovat každé čtvrtletí, a to až do té doby, než depozitní sazba dosáhne své neutrální úrovně, kterou odhadujeme na 2,5 procenta. Tam by se měla dostat ve druhé polovině příštího roku.

Rizikem nicméně je, že vzhledem k jádrové inflaci setrvávající poměrně výrazně nad cílem, si bude muset ECB dát v prosinci se snižováním sazeb pauzu. Vše bude záviset především na vývoji tempa růstu mezd, které doposud rostly poměrně svižně a převyšovaly produktivitu práce. To následně vyvolávalo tlak na růst cen, především ve službách. V každém případě směr vývoje měnové politiky je jasný, tedy sazby směrem dolů. Ted už jen správně trefit načasování.

Autorka je ekonomka Komerční banky