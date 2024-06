Mnohými komentátory je výsledek letošních voleb do Evropského parlamentu prezentován jako překvapení, či dokonce zlom. Jak výsledky vnímají finanční trhy? Zdá se, že investoři až tak překvapení nebyli, i když bylo patrné zvýšení nejistoty na trzích zrcadlící se ve vyšší rizikové averzi, opatrnosti a v určité preferenci aktiv bezpečného přístavu.

Relativně silnější se tak v první polovině týdne držel americký dolar, i když je otázkou, zda tady spíše ještě nepřetrvával dozvuk silných dat z tamního trhu práce za květen. Ta byla zveřejněna těsně před volebním víkendem. Evropské akciové trhy zaznamenaly spíše mírný pokles, patrnější byl nepřekvapivě v případě francouzských trhů, a to jak na akciích, tak na státních dluhopisech.

Volby přinesly vyšší zisky krajní pravici, a to na úkor spíše levicovějších stran a zelených. Centristická koalice si nicméně udržela stále pohodlnou většinu 56,9 procenta, i když proti 59 procentům z roku 2019 určitou ztrátu vykázala. Výsledek ovšem dává solidní výchozí pozici stávající šéfce Evropské komise Ursule von der Leyenové pro druhé funkční období. To by znamenalo, že se nedá očekávat zlom v dosavadní ekonomické agendě, ale spíše postupná reflexe výsledku voleb. A voliči EU chtějí především striktnější pravidla pro imigraci a pomalejší náběh zelených politik, které budou pro evropské domácnosti méně nákladné.

Zatímco tedy na celoevropské úrovni finanční trhy žádné velké otřesy neočekávají, již ze zmíněné reakce francouzských trhů je patrná nervozita. Ta vyplývá z toho, že strana francouzského prezidenta Emmanuela Macrona ve volbách propadla primárně na úkor pravice. Na to Macron reagoval rozpuštěním Národního shromáždění a vypsáním předčasných voleb na 30. června a 7. července.

Sází právě na dvoukolový většinový systém, který tradičně nahrává centristickým stranám, a tedy i jeho vlastní partaji. Spoléhá přitom na roztříštěnost svých soupeřů na obou stranách politického spektra. Česká nás tedy měsíc nejistoty, zda tato sázka vyjde, což bude držet trhy spíše v opatrnostním módu.

Autor je hlavní ekonom Komerční banky