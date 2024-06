Klára Dostálová

Třiapadesátiletá lídryně kandidátky ANO získala ze všech českých europoslanců nejvíce preferenčních hlasů. Její jméno zakroužkovalo přes 171 tisíc lidí. Vzděláním ekonomka se dosud nejvíce zviditelnila jako ministryně pro místní rozvoj ve vládě Andreje Babiše (2017-2021). Během svého působení na ministerstvu předložila například kontroverzní stavební zákon, za jehož zrychlenou přípravu si vysloužila anticenu Ropák roku. Potýkala se také s kauzou, v rámci které údajně koupila svému manželovi automobil za peníze z rozpočtu Poslanecké sněmovny.

Dostálová se chce v europarlamentu zaměřit zejména na úpravu migračního paktu či Zelené dohody pro Evropu (Green Deal), přestože právě Babišova vláda v minulosti Zelenou dohodu podpořila. „My ale neříkáme, že by se měl Green Deal zrušit. My ho chceme revidovat,“ hájí se čerstvě zvolená europoslankyně, která slibuje, že bude bojovat třeba za zrušení zákazu prodeje nových aut se spalovacími motory od roku 2035. Šéf ANO ji označuje za největší odbornici na eurofondy.

V neděli Dostálová vstoupila do hnutí ANO (až dosud za něj vždy kandidovala jako nestranička), aby rozprášila obavy, že se podobně jako Dita Charanzová nebo Martina Dlabajová po svém přechodu do evropské politiky s Babišem názorově rozejde. Podle svých kritiků disponuje pouze základní znalostí angličtiny, což by mohlo značně limitovat její možnosti vést dialog se zahraničními kolegy.

Danuše Nerudová

Výraznou novou tváří v europarlamentu by měla být Danuše Nerudová, původně nestranička, která až těsně před volbami vstoupila do vládního hnutí STAN. Pětačtyřicetiletá ekonomka a bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně vešla ve známost především v loňském roce svou neúspěšnou kandidaturou na prezidentku republiky. Přestože nemá mnoho politických zkušeností, netají se zájmem získat vedle funkce europoslankyně také pozici eurokomisařky. K její nominaci však mají kromě opozice výhrady i členové vládních stran.

Také Nerudová ve své kampani hovořila o nutnosti snižovat unijní byrokracii a revidovat Green Deal, byť ne tak radikálně jako hnutí ANO. Chtěla by také zlepšit ochranu hranic EU před nelegálními migranty nebo aby mohli lidé hlasovat ve volbách už od 16 let. Před volbami čelila několika aférám v souvislosti se svojí akademickou kariérou. Za jejího rektorování na Mendelově univerzitě měli například někteří studenti nezvykle rychle získat doktorský titul. Nerudová rovněž přiznala, že v letech 2009 až 2015 zveřejnila několik svých odborných publikací v takzvaných predátorských časopisech.

Filip Turek

O největší překvapení letošních eurovoleb se postaral osmatřicetiletý podnikatel a internetový influencer, zvolený za koalici Přísaha a Motoristé. Filip Turek získal od voličů více než 152 tisíc preferenčních hlasů. Je velkým kritikem migračního paktu a zákazu výroby aut se spalovacím motorem. Evropský dotační systém a emisní povolenky označuje jako „dvě nejzásadnější zla v Evropské unii“. Ostře vystupuje i proti Green Dealu či přijetí eura. Podporuje Ukrajinu v jejím boji proti ruské agresi, zároveň však říká, že by se „neměla upozaďovat diplomatická řešení tohoto konfliktu.“

Ve volbách ho podpořil například bývalý prezident Václav Klaus. U voličů mu zjevně příliš neublížilo, ani když v jedné z předvolebních debat přiznal, že vlastní nacistické artefakty a na sociálních sítích dříve zveřejňoval příspěvky oslavující Adolfa Hitlera. V kampani hodně útočil hlavně na Piráty a Danuši Nerudovou.

Ondřej Kolář

Nováčkem za koalici Spolu bude v Evropském parlamentu Ondřej Kolář z TOP 09. Čtyřicetiletý politik je synem známého českého diplomata a lobbisty Petra Koláře. V minulosti byl tajemníkem někdejšího ministra zahraničí Karla Schwarzenberga nebo starostou Prahy 6. V médiích na sebe nejvíce upozornil svou iniciativou, která vedla k odstranění sochy sovětského maršála Koněva z pražského náměstí Interbrigády. V souvislosti s odstraněním pomníku Kolář dokonce čelil výhrůžkám ze strany Ruska a byla mu dočasně přidělena policejní ochrana. V roce 2021 se stal poslancem.

V europarlamentu hodlá prosazovat zejména posílení české národní bezpečnosti. Usiluje například o to, aby se na evropské úrovni prostřednictvím konkrétní legislativy řešilo téma zabavených ruských majetků. Podle Koláře by zabavený majetek ruských oligarchů měl být využit k obraně a poválečné rekonstrukci Ukrajiny.

Jan Farský

Do europarlamentu nově zasedne také místopředseda hnutí STAN Jan Farský. Čtyřiačtyřicetiletý zkušený politik se dříve živil jako právník. Byl rovněž starostou města Semily a zastupitelem Libereckého kraje. Pracoval i pro Škodu Auto.

V roce 2021 byl za Starosty zvolen do Poslanecké sněmovny, na svou funkci však už po pár měsících rezignoval, kvůli odjezdu na půlroční stáž na americké Oregon State University. Farský si chtěl původně mandát ponechat s tím, že by svůj plat odevzdával na charitu a vracel by se do Prahy na klíčová hlasování. Po silné kritice však od tohoto záměru upustil.

Farský plánuje v Evropském parlamentu prosazovat témata zvýšení obranyschopnosti Evropské unie a rozumnou migrační politiku. Je zastáncem přijetí eura.

Jana Nagyová

Třiapadesátiletá jihlavská zastupitelka a ekonomka Jana Nagyová na veřejnosti proslula zejména jako jedna z hlavních postav v kauze Čapí hnízdo, ve které byla společně s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem v roce 2017 obviněna z dotačního podvodu. Městský soud v Praze sice Nagyovou a Babiše už dvakrát osvobodil, státní zástupce ale podal odvolání. Případ tak bude znovu řešit Vrchní soud v Praze. Politička svou vinu popírá.

Nagyová v minulosti pracovala jako Babišova poradkyně, působila i v jeho společnosti Agrofert. V roce 2022 neúspěšně kandidovala do Senátu. Stejně jako ostatní členové hnutí ANO by měla v Evropském parlamentu bojovat proti nelegální migraci nebo Green Dealu. Ačkoli v předvolební kampani nebyla příliš vidět, dostala skoro 15 tisíc preferenčních hlasů a mezi kandidáty ANO skončila na šestém místě.

Ondřej Dostál

Poprvé se do Evropského parlamentu probojoval pětačtyřicetiletý Ondřej Dostál. Právník a vysokoškolský pedagog se zviditelnil během koronavirové pandemie, kdy soudně napadal tehdejší vládní opatření proti šíření nakažlivé choroby. Je uznávaným odborníkem na regulaci systému zdravotního pojištění, úhrad za zdravotní péči či práva pojištěnců.

V letech 2021 až 2022 byl členem Pirátské strany a dokonce se o něm hovořilo jako o možném kandidátovi na ministra zdravotnictví. S Piráty se však později hodnotově rozešel a stranu opustil. Následně opakovaně vystoupil jako řečník na protivládních demonstracích organizovaných Jindřichem Rajchlem. Do europarlamentu pronikl po boku komunistky Kateřiny Konečné jako nestraník za koalici Stačilo!.

Ve svém programu požaduje ukončení ozbrojených konfliktů, zachování české koruny nebo zavedení opatření proti nelegální migraci do Evropské unie.