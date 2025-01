Do vydání očekávané české středověké videohry Kingdom Come: Deliverance 2 (KCD2) chybějí ani ne dva týdny a marketingové oddělení studia Warhorse řeší trochu nečekanou kauzu. Zatímco prvnímu dílu část herních médií vyčítala malý důraz na diverzitu a absenci postav tmavé barvy pleti, internetoví trollové z komunity fanoušků jedničky teď tvůrcům hry naopak vyčítají údajné propadnutí „woke“ ideologii. A to ještě ani neměli šanci si „dvojku“ zahrát.

K rozpoutání bizarní smršti internetových urážek a osočování nejen kreativního ředitele Warhorse Daniela Vávry (shoda s příjmením autora článku je náhodná) stačila nepotvrzená zpráva, že Saúdská Arábie zakázala na svém trhu KCD2 kvůli nepřeskočitelné filmové scéně s homosexuální tematikou.

Kromě toho navíc bojovníky proti jakýmkoliv formám „woke“ aktivismu, tedy politické korektnosti nebo necitlivě prosazovaným hodnotám diverzity a inkluze, popudila představa toho, že se ve druhém díle má vyskytovat postava léčitele původem z Afriky.

VIDEO: Příběhová upoutávka na Kingdom Come: Deliverance 2

Kingdom Come: Deliverance 2, příběhový trailer • Warhorse

Daniel Vávra, který se v kulturních válkách ostentativně staví na barikády konzervativního tábora, následně schytal množství urážlivých slovních ataků i s antisemitským podtextem.

Nechybělo osočování z a zaprodání politické korektnosti. Z takových příspěvků jako by byla patrná zvláštní křehkost a až existenciální úzkost z toho, že by se snad mohla zbortit jedna z posledních videoherních hrází pomyslné normality proti progresivistickému běsnění.

Ne všechny skeptiky a trolly přesvědčilo Vávrovo vysvětlovací vlákno na síti X, že zprávy o zákazu „Kingdom Come 2“ jsou pouhou fámou a v očekávané hře se nevyskytuje nic, co by odporovalo jeho tvůrčí vizi.

KCD1: Co ukázala první kauza

První díl hry si mezi určitou skupinou hráčů zaťatě bojujících proti čemukoliv připomínajícímu politickou korektnost získal auru ostrůvku pozitivní deviace mimo jiné i tím, že se nesnažil ztvárňovat etnicky rozmanité postavy v reáliích, kde by je nikdo nečekal.

Letitá bizarní kauza tehdy, zpětně viděno, mimo jiné nahlodala důvěryhodnost a váhu publicistů, kteří brali problém „příliš bílého“ Kingdom Come: Deliverance seriózně. V konečném důsledku ale nakonec dost možná prvnímu dílu pomohli dodatečnou publicitou: Do dnešního dne se prodalo přes osm milionů kopií hry. Číst to bylo možné mimo jiné jako symbolické ujištění, že mnohé pokusy o skandalizaci hry z progresivistických pozic nejsou ničím jiným než ojedinělým výkřikem bez vazby na realitu. A že svět je jinak ještě v pořádku.

Ať promluví prodejnost

Podobným úlevným ponaučením třeba skončí i aktuální „kauza“ kolem Kingdom Come: Deliverance 2. Dílo pražského studia ostatně patří už teď do desítky nejžádanějších zpoplatněných her na obřím digitálním tržišti Steam, ačkoliv si jej budou moci kupující zahrát až začátkem února.

Vypadá to, že stejně jako většina hráčů jedničky ignorovala její kritiku z levicových pozic, totéž nyní platí i pro skřeky internetových trollů vystupujících z opačného konce názorového spektra. V době, kdy se optikou sociálních sítích může zdát společnost nemilosrdně rozdělená prakticky jakýmkoliv tématem na dva divoké kmeny, to je potenciálně konejšivé zjištění.

