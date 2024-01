Internet je Pirátů moře, toxickým diskuzním fórem si ale dělají díry do lodě

„Když se vidíme naživo, je vše v pohodě, ale na internetu je spousta osobních útoků a podezřívavosti,“ komentoval situaci ve straně jeden ze straníků během „grilování“ kandidátů na místopředsedy. Během celého sjezdu nejmenší vládní strany panovala pozitivní atmosféra, Piráti během hojných debat volili své vedení a nebylo z nich cítit, že by se jednalo o rozštěpenou stranu, jejíž různá křídla si nemohou přijít na jméno. S tím, že atmosféra na diskuzním fóru je toxická, souhlasili do určité míry všichni čtyři kandidáti na místo řadového místopředsedy, kteří postoupili do druhého kola hlasování.

„Online fórum je dobrý sluha a zlý pán, když jsme začínali, tak to byl základ naší transparentnosti a otevřenosti, myslím, že nám to hodně pomohlo,“ říká anonymně jeden z řadových členů strany. „Zavřít fórum je nesmysl, tím bychom popřeli to, na čem jsme vyrostli. Určitě je ale dobrá osvěta členů ve smyslu headlinu, který visí na fóru: Než něco napíšeš, tak se zamysli, jestli tvůj příspěvek má informační hodnotu takovou, aby ho četli stovky lidí. Zároveň si myslím, že v určitých chvílích, kdy jde o nějaký bláznivý členský podnět, tak to udělat neveřejné nebo ho zveřejnit s odstupem,“ myslí si.

Pirátům zkrátka po vstupu do vlády dochází, že ačkoliv myšlenka transparence má svou atraktivitu, některé politicky citlivé záležitosti je lepší neprobírat před zraky celého internetu. Sociální sítě a rozvoj diskuzí na internetu zároveň ukazují, že toxicita internetové diskuze není napravitelná chyba, něco, co se stalo nedorozuměním. Je to její esenciální prvek. Ani po třech desítkách let s internetem si někteří lidé neuvědomili, že jejich vyjadřování na internetu má větší dopad, než tlachání u piva. Váš názor mohou vidět lidé, kteří neznají kontext vašeho vyjadřování a ani ho nemohou znát. Není potřeba zdůrazňovat, že členové vládní politické strany se tímto dostávají na značně tenký led.

Otázkou ale zůstává, co s tím Piráti mohou dělat. „Ze strany vedení strany nelze nařídit, abychom komunikovali hezky,“ řekl během debaty europoslanec Marcel Kolaja. Určitou možností tak je, aby se chitlivá témata ve větší míře probírala v neveřejné části fóra, což by alespoň ochránilo mediální obraz Pirátů před negativní odezvou veřejnosti, která zaregistruje atraktivní titulek o rozhádané straně.

Někteří straníci strany proto zdůrazňují, že ačkoliv jsou Piráti od přírody internetová strana, osobní kontakt převažuje nad tím onlinovým. „Toxicita trochu souvisí s tím, že se málo potkáváme. Proto jsem ráda, že spousta lidí, kteří jsou spolu na fóru na kordy, se tady spolu baví a je to strašně fajn. Více se potkávejme,“ řekla během debaty Jana Holomčík Leitnerová, která se později stala místopředsedkyní strany.

Navzdory časté medializaci interních debat Pirátů si strana s Ivan Bartošem v čele udržuje stabilní politické preference kolem deseti procent, což je s ohledem na slabou popuparitu vlády úctyhodný výkon. Nicméně pokud bude mít strana v dalších sněmovních volbách v roce 2025 ambice dosáhnout výrazně lepšího výsledku, mělo by se nově zvolené vedení zamyslet nad tím, zda není současná otevřenost fóra na škodu a jestli s tímto nastavením vnitřní komunikace může strana oslovit i další voliče.