Víkendový íránský pokus o útok na Izrael byla jedna z nejméně úspěšných operací posledních desetiletí po stránce vojenské, diplomatické i propagandistické. Proto bude zřejmě i odpověď Izraele méně ostrá. A dodejme, že v případě podobného vývoje to bude i štěstí pro světovou ekonomiku, protože Perským zálivem denně prochází zhruba pětina objemu světové spotřeby ropy a zkapalněného zemního plynu. Tato místa by Írán dokázal zablokovat, a to by představovalo pro globální hospodářství obrovské problémy.