Sociální sítě postupně mění jádro svého byznysu | e15.cz

Největší sociální sítě na světě přicházejí s novým modelem: Plaťte svému stalkerovi, aby vás tolik neobtěžoval. Meta (Instagram a Facebook) chce podle informací Wall Street Journal nabídnout předplatné, mezi jehož hlavní benefity bude patřit, že vypne cílenou reklamu. S předplatným koketuje i TikTok a na X (Twitteru) už je dávno realitou. Bez ohledu na to, co na nabídku řeknou uživatelé, jsme na prahu jedné z nejzásadnějších změn ekonomického modelu fungování těchto velkých platforem.

Jednou z otřepaných frází internetového průmyslu je, že pokud neplatíte za produkt, tak vy jste ten produkt. Tak fungovaly sociální sítě celé roky. Nejdříve nalákaly na obsah od přátel a influencerů. Pak postupně přidaly reklamy a užívání oblíbené služby se dostalo přesně na hranici mezi zábavou a frustrací.

Do toho sociální sítě dolují z každého uživatele velmi citlivá data. Co mají rádi, s kým se baví, kdy zhruba pracují a jak se chovají ve vztazích či po rozchodech. Jejich modely našeho chování jsou tak přesné, že se někdy zdá, jako by viděly člověku přímo do duše a na základě toho mu pak internetová korporace servírovala obsah.

Sběr informací neskončí

Od toho nás po prvních náznacích od technologických gigantů, jak si představují bonusy za předplatné, osvobození nejspíše nečeká. Po zaplacení budeme možná odstaveni mimo dosah cílené reklamy, sbírání informací a tvorba podrobného profilu pro účely technologické firmy na pozadí poběží i nadále.

Třeba u TikToku by ani nic jiného nedávalo smysl. Právě algoritmus, který se učil na vašich preferencích, je tou nejcennější vlastností celé služby. Stejné je to i na Instagramu a Facebooku. Po tlaku EU sice už nyní můžeme přepínat na chronologické časové osy, není to ale taková zábava jako si nechat automaticky posílat před oči jeden zábavný obsah za druhým.

Dostáváme se tak do momentu, kdy platíme stalkerovi, který o nás ví opravdu hodně, aby nás tolik neobtěžoval. Někdo by mohl až říct, že se dá celá věc vnímat jako jistá forma výpalného. Třeba X (Twittter) za předplatné trochu omezí reklamy, ale hlavně vám dá i silnější hlas v prostoru zahlceném velkým množstvím příspěvků. Pro profesionály se tak stalo předplatné nutností. Kdo platí, má v onom prostoru větší šanci uspět.

Technická podpora neexistuje

Meta obhajuje koketování s předplatným proti cíleným reklamám tlakem EU na ochranu soukromí, nelze si ale nevšimnout trendu, že se velké sociální platformy snaží hledat nové zdroje příjmů mimo zadavatele inzerce. Náklady na provoz sociálních sítí nejspíše porostou kvůli tlaku na moderování obsahu i poskytnutí technické podpory firmám a dalších služeb. Stává se totiž, že když se firemní profil dostane do problémů, není komu zavolat. Třeba v Česku technická podpora prostě neexistuje a Facebook tu nemá žádné kanceláře. Pokud tedy mají být sociální sítě vnímány jako „velké digitální náměstí“, může být ztráta „výlohy“ vašeho obchodu v takovém prostoru pro byznys doslova smrtící.

Eldoráda sociálních sítí, které se vyhýbaly regulacím a měnily naši společnost tak rychle, že než jsme se pořádně rozkoukali, bylo už hotovo, končí. Přichází protitlak a snaha o regulaci konečně nastavuje realistický byznysový model, který nepůsobí jako úchylné přehrabování v šuplíku se spodním prádlem a dalšími intimnostmi.

Donedávna nám sociální sítě nedaly ani na výběr, takže je tento posun určitě pozitivní. Nesmíme nicméně zapomenout, že sociální sítě mohou dělat za předplatné pro uživatele mnohem více, jen kdyby trochu chtěly. Od větší anonymizace až po snahu krotit závislost, která pramení z designu služeb.