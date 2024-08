Jestli Lukačovič vezme svůj Seznam.cz na pražskou burzu, půjde o pozoruhodný akt patriotismu

Seznam.cz možná zamíří na pražskou burzu, připustil ve středu majitel firmy Ivo Lukačovič na svém placeném blogu. Jeden z nejbohatších Čechů se podle svých slov o této možnosti stále ještě rozhoduje, definitivní názor nemá, scénář však nevylučuje. Pokud by tuzemský technologický hegemon v rámci IPO na pražském parketu skutečně skončil, šlo by mnohem spíše o Lukačovičův akt patriotismu než o čistě byznysové rozhodnutí.

Úvahy o tom, že by se Seznam mohl stát veřejně obchodovanou společností, se neobjevují poprvé. Sám Lukačovič o možnosti takového scénáře mluvil již v minulosti. Středeční příspěvek na síti Patreon tyto úvahy oprášil a zároveň vyvolal velké emoce – pokud by Seznam na pražský parket skutečně vstoupil, zařadil by se jistě k oblíbeným akciím, zejména mezi tuzemskými investory.

Přesto jsem přesvědčený, že pokud Lukačovič Seznam.cz skutečně v primární emisi nabídne, půjde o rozhodnutí poháněné patriotismem a nikoliv čistě byznysovým kalkulem. Ostatně, majitel společnosti to sám naznačuje v komentářích ke svému příspěvku, kde doplňuje: „Zatím to vypadá, že pokud firma či já nepotřebujeme prachy (fakt nepotřebujeme), tak je IPO fakt asi nonsense.“

Právě tato věta je z celého emotivního příspěvku ta nejpodstatnější – váže se totiž k tomu, proč firmy na burzu většinou chodí. A to je buď proto, že samy potřebují peníze na svůj rozvoj, nebo chce majitel zpeněžit část své equity. Ani jedno v případě Lukačoviče a jeho Seznamu (nejspíš) není na stole. Jednak proto, že Lukačovič o tom, že zdroje nepotřebuje, sám hovoří.

Je zde ale ještě jeden podstatný detail: Lukačovičův Seznam.cz nemá geografickou škálovatelnost. Jeho síla je na českém trhu, kde má tradičně silné postavení, které si dokázal udržet i přes nástup silné mezinárodní konkurence, jako je Google. Scénář, kdy by firma využila naraisované peníze ve snaze prosadit se na zahraničních trzích, by nejspíš skončil jako trpká lekce jak pro investory, tak pro představenstvo.

Ve skutečnosti by IPO Lukačovičovi přineslo více negativ než pozitiv. Veřejně obchodované firmy jsou pod výrazně větším drobnohledem než privátní podniky, musejí plnit řadu regulatorních povinností, musejí být v řadě ohledů transparentnější, je na ně kladen přísnější dohled i více nároků.

Majitelé firem, kteří IPO podstupují, tato negativa akceptují coby součást „hry“, na jejímž konci dostanou peníze ke svému rozvoji. Opět, toto není Lukačovičův případ.

Pokud by se Seznam.cz v rámci IPO skutečně dostal na burzu, nebyl by to Lukačovič, kdo by z toho získal nejvíce. Byla by to veřejnost, investoři a tuzemský kapitálový trh.

Právě pražská burza je po odchodu řady velkých firem v posledních deseti letech (CETV, O2 nebo Unipetrol) pro zahraniční investory ne úplně atraktivním místem – v zásadě přicházejí jen kvůli ČEZu a velkým bankám jako Erste a KB. Jenže i nad těmito tituly visí Damoklovy meče, v prvním příkladě stát uvažuje o znárodnění, v tom druhém o negativní sektorové dani.

Lukačovič by v případě IPO Seznamu prokázal pozoruhodný altruismus, kterého řada jiných bohatých Čechů nebyla schopna, když své firmy namísto Prahy raději zalistovala či chtěla zalistovat na burzách v zahraničí. V této souvislosti se hodí připomenout třeba jméno Martina Vohánky a jeho Eurowagu (IPO v Londýně), Sazku Karla Komárka (plánované IPO v New Yorku) či Jiřího Šmejce a Premier Energy (IPO v Bukurešti).