Kamala, kamarádka technologických obrů

Je tak dobré podívat se na to, jakou politiku v oblasti digitální ekonomiky bude možná budoucí prezidentka USA zastávat. Digitální giganty jsou ostatně, pokud jde o tržní kapitalizaci, mezi největšími americkými společnostmi. Pokud by jim hrozila nějaká zásadní regulace, nebo by se naopak mohly těšit na podporu ze strany nové administrativy, mělo by to vliv na celý akciový trh, na indexy a přeneseně i na drobné české investory.

Amerika se mění, vřelé vztahy s „big tech“ přetrvávají

Minulé kampaně současné velmi pravděpodobné demokratické kandidátky na prezidentku napovídají, že se s technologickými podnikateli dobře zná a má s nimi velmi dobré vztahy. To u političky z Kalifornie není nijak překvapivé. Když v roce 2013 usilovala o znovuzvolení generální prokurátorkou tohoto amerického státu, na kampaň jí poslali tisíce dolarů velcí investoři ze Silicon Valley i řada klíčových zaměstnanců technologických firem. K nim patří zakladatel fondu SV Angels Ron Conway, jeden z nejznámějších „andělských investorů“ podporujících firmy v úplných začátcích a také jeden z prvních, kdo investoval do Googlu nebo Facebooku, John Doerr z fondu Kleiner Perkins, bývalá provozní ředitelka Facebooku Sheryl Sandbergová, designér produktů Apple Jony Ive, zakladatel společnosti Salesforce Marc Benioff a řada dalších. Laurene Powell Jobs, vdova po zakladateli Applu Stevu Jobsovi, uspořádala ve svém domě pro Harrisovou večeři, při které se vybíraly peníze na kampaň.

Harrisová získala potřebnou většinu delegátů k prezidentské nominaci. V kampani chce bojovat za potraty Volby v USA

Blízcí spolupracovníci možné budoucí prezidentky USA z dob jejího senátního působení se rozprchli do technologických firem jako Amazon nebo Google a pracují tam často jako lobbisté na různých úrovních. A její švagr Tony West je nyní hlavní právník společnosti Uber.

Na první pohled je tak provázanost Kamaly Harrisové s velkými technologickými firmami dlouholetá a vztahy vřelé. Vazby na „big tech“ přišly na přetřes, už když byla před čtyřmi lety zvolena Bidenovou viceprezidentkou. Mluvilo se o tom, že coby generální prokurátorka státu Kalifornie do digitálních firem a jejich byznysu příliš nešila, viditelné bylo pouze její úsilí omezit šíření takzvaného „porna ze msty“ (publikování nahých fotografií či videí bývalých partnerů na sociálních sítích bez jejich svolení). Jako senátorka se účastnila aktivně grilování šéfů velkých technologických firem, ale nikdy z toho nebylo nic konkrétního.