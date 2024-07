O kandidátovi rozhodnou na srpnovém nominačním sjezdu čtyři tisícovky delegátů, jejichž jasnou většinu měl po primárkách zajištěnu Biden. V neděli však po sílícím tlaku kvůli vysokému věku a jeho množícím se příznakům odstoupil. Podpořil Harrisovou, k čemuž se vzápětí přidaly další významné stranické figury.

Podle propočtů AP má Harrisová podporu více než 2600 delegátů, což by jí s přehledem stačilo k nominaci. Podobné informace sdělily Reuters také zdroje z volebního týmu a uváděla je i další média.

„Jsem hrdá na to, že jsem si zajistila širokou podporu potřebnou k nominaci,“ uvedla politička v prohlášení krátce po oznámení počtu delegátů. „Těším se, že brzy formálně přijmu nominaci,“ dodala.

Demokratická strana plánuje podle předsedy Demokratického národního výboru Jaimeho Harrisona uspořádat elektronické hlasování delegátů, z něhož bude jasné jméno kandidáta nejpozději do 7. srpna, tedy dvanáct dní před začátkem nominačního sjezdu.

Chce sjednotit USA a bojovat za právo na potraty

Kamala Harrisová vidí jako stěžejní téma své kampaně právo na potrat. Podle agentur to prohlásila ve svém prvním vystoupení v rámci předvolební kampaně, v níž ji po svém odstoupení z voleb podpořil prezident Joe Biden. Harrisová uvedla, že chce po bezprecedentním Bidenově kroku sjednotit demokraty i celé Spojené státy.

Biden prohlásil, že bude v kampani pracovat pro Harrisovou a vyzval demokraty, aby se za ni postavili. Americký prezident v úterý vyzval svůj volební štáb, aby přijal jako jeho nástupkyni viceprezidentku Harrisovou, kterou si po svém v neděli ohlášeném odstoupení vybral jako svou nástupkyni pro očekávaný souboj s republikánským sokem Donaldem Trumpem. Řekl to podle agentury Reuters hlasem stále ochraptělým od onemocnění covid-19 v telefonickém hovoru se členy volebního štábu.

Harrisová navštívila štáb Bidenovy volební kampaně, ke kterému prezident prostřednictvím telekonference promlouval. Viceprezidentka USA uvedla, že jejím záměrem je jít do boje, získat nominaci demokratické strany a vyhrát prezidentské volby. Joe Biden přislíbil, že udělá vše, o co ho Harrisová před volbami 5. listopadu požádá. Jen O´Malleyová Dillonová a Julie Chavezová Rodriguezová zůstávají podle vyjádření Harrisové vedoucími volebního štábu.

Palmy a kokosové ořechy jako podpora Harrisové

Příznivci a fanoušci Harrisové mají rozpoznatelný symbol a používají ho v příspěvcích na sociálních sítích. Je jím kokosový ořech a palma. Od chvíle, kdy se viceprezidentka dostala do boje o Bílý dům, emotikony kokosových ořechů zaplavily sociální sítě ve Spojených státech, píše agentura AFP.

Prezidentská kampaň v USA roku 2024 se skládá z pokusu o atentát, lékařské zprávy o 81letém muži a emotikonů kokosového ořechu a palmy, píše německý týdeník Der Spiegel.

Kokosový ořech, jež stal symbolem podpory Kamaly Harrisové, se odkazuje na její projev z roku 2023. V Bílém domě v květnu loňského roku mluvila o podpoře hispánské komunity v USA a rovných příležitostech ve vzdělávání, když svůj projev doplnila následující anekdotou. „Moje matka nám občas vynadala a řekla: 'Nevím, co to s vámi mladými lidmi je. Myslíte si, že jste právě spadli z kokosové palmy?' Nikdo není ostrov sám pro sebe, nejde jen o podporu mladých lidí. Vždy jde o celkové prostředí, komunitu, společenství, rodiče, prarodiče, učitele a o to, co bylo před vámi,“ uváděla dál Harrisová ve zmíněném projevu.