Do plného zveřejnění velké mediální novely zbývá ještě několik týdnů. Co však zatím o zákonu prosakuje v kuloárech, nevěstí pro Českou televizi nic dobrého. Politici se totiž podle všeho dohodli nikoliv na skokovém zvýšení koncesionářských poplatků, ale na jejich „pouhé“ indexaci o inflaci. Na takové zvýšení však nejsou dlouhodobé finanční plány televize připravené a reálně tak hrozí, že veřejnoprávní instituce bude muset už příští rok škrtat stovky pracovních míst a omezit svou výrobu i investice.

Na první pohled jde pro veřejnoprávní média o dobrou zprávu. Televizní poplatky by podle vyjádření politiků měly měly být zaindexované, což znamená, že by se každý rok zvyšovaly o inflaci. „V koalici jsme se shodli na indexaci poplatků – to znamená, že veřejnoprávní média budou systémově financovaná,“ uvedl tento týden na X Jan Jakob, předseda poslaneckého klubu TOP 09.

Jeho slova potvrzuje například ministr Marek Výborný, podle kterého je na tomto návrhu v koalici shoda: „Počítá se při dosažení nějaké míry inflace s valorizací. Je to o dlouhodobé stabilitě, abychom se nemuseli do budoucna vždycky vracet k debatě nad tím, jakým způsobem případně zvyšovat koncesionářský poplatek,“ doplnil ministr ve středu 24. dubna před jednáním vlády.

Papírově je růst koncesionářských poplatků výhrou pro všechny zúčastněné. Veřejnoprávním médiím (ČT a ČRo; ČTK není financována koncesionářskými poplatky) zaručí jejich dlouhodobou udržitelnost. Politici se zase vyvléknou z nepříjemné situace, kdy by ve volebním roce voličům museli prodat další zdražování. A domácnosti sáhnou do svých peněženek výrazně méně, než se původně očekávalo.

Pro představu: v letošním roce Česká národní banka očekává inflaci 2,6 procenta, což by u zdražení televizního poplatku znamenalo přibližně o 40 korun ročně. Původní návrh přitom počítal se zvýšením televizního poplatku o 25 korun měsíčně, tedy asi osmkrát více.

Veškeré podrobnosti návrhu i celý valorizační mechanismus mají být představeny až v příštích týdnech, nicméně podle všech dostupných informací to vypadá, že hlavní principy jsou už narýsované.

Komplikace pro Českou televizi