Threads jsou další promyšlenou pastí na uživatele | e15.cz

Lidé volí mezi chaosem Twitteru a ďáblem, kterého dobře znají, v podobě Mety. Ta spustila proti sociální síti s modrým ptáčkem konkurenční platformu jménem Threads. Poslední data ukazují, že je to, co se týče rychlého růstu počtu uživatelů, bezprecedentní úspěch. Číslo jen pár dní od uvedení Threads přerostlo 100 milionů uživatelů a na Twitteru se základna naopak lehce hnula dolů. Jako by se sociální síť ve vlastnictví Elona Muska trochu zachvěla nervozitou.

Threads oproti Twitteru zatím nenabízí nic moc navíc. Vlastně jim stačí pouze stabilita a vstřícnost k uživatelům. To znamená, že příspěvky uživatele jsou vidět bez razantnějšího omezení dosahu. Síť člověka nebombarduje podivnými reklamami a algoritmus agresivně nevnucuje obsah, aby vás na platformě udržel co nejdéle. Je fascinující, jak moc Musk dokázal uživatele Twitteru otrávit, že jim stačí tak málo, aby uvažovali o migraci na novou platformu. Už teď ale můžeme téměř s jistotou předpovědět, že laskavá náruč Threads se po čase změní v nepříjemné sevření.

Každá nová sociální síť je v prvním stádiu svého života velmi vstřícná a snaží se jako siréna nalákat na hezkou píseň do pasti co nejvíce duší. Stačí se ohlédnout do nedávné historie Facebooku, díky němuž společnost Meta vyrostla do dnešní velikosti a udělala z Marka Zuckerberga jednoho z nejbohatších lidí na světě.

Úplně na prapočátku bylo snadné si na Facebooku založit fanouškovskou stránku třeba o Simpsonech a během krátké chvíle kolem ni vytvořit obří komunitu o stovkách tisíc uživatelů bez investice jediné koruny. Z pohledu dnešního marketingu je něco podobného už dávno ztracený svět a bez peněz či geniálního nápadu je vytvoření tak početné komunity téměř nemožné. A i kdyby se vám to povedlo, většině jejich členů se budou zobrazovat pouze fragmenty obsahu, který pro ně správce stránek publikuje, neboť platforma omezuje, kolik lidí je uvidí.

Toto ohlédnutí připomíná trochu dobu, kdy si na počátku internetového rozmachu lidé začali registrovat adresy webových stránek pro spekulaci. Třeba doména vodka.com se v roce 2007 prodala za tři miliony dolarů.

Podobně se začalo obchodovat s facebookovými komunitami a první influenceři a tvůrci, kteří pochopili sílu sociálních sítí, si díky tomu vydělali zajímavé peníze. Komunita různých fanouškovských stránek pak s překvapením začala zjišťovat, že kromě informací o jejich oblíbeném seriálu správci občas zveřejnění i nějaký ten článek z bulváru či lákají na nákup v e-shopu.

Pak sociální sítě začaly tlačit nové formáty a odměnou za publikování například krátkých videí byl tvůrcům a marketérům větší dosah pro jejich příspěvky. Pokud se vrátíme k Twitteru, tak tam jsou momentálně zvýhodňováni uživatelé s předplatným, kteří píšou dlouhé tweety nad 280 znaků. I v tomto ohledu se dá v budoucnu očekávat úkrok Threads od jednoduchosti a síť nejspíše začne více diktovat, jak obsah tvořit a jak ho konzumovat, což povede k další frustraci řady uživatelů.

Threads nyní možná ukazují přívětivou tvář, je to ale jen maska. Na první pohled možná líbivá. Historie nám však dává možnost tuto kamufláž prohlédnout. První uživatelé možná získají prostor a vliv, ale časem se stejně stanou oběťmi šéfů platformy, kteří si tak moc rádi hrají na sociální inženýry a před uživatelem upřednostní zisk.