Lidovci hrají o další směřování strany | e15.cz

Výroky, které od některých lidoveckých poslanců zazněly, se skutečně pohybovaly mimo hranice dobrého vkusu, a hlavně na sociálních sítích plných liberálů způsobily třeštění. „U nás na jihu Čech je hovězí vždy hovězí, kuřecí je kuřecí a manželství bude vždycky svazkem muže a ženy,“ prohlásil jihočeský lidovec Šimon Heller. Poslankyně Pavla Golasowská zase tvrdí, že žádná diskriminace neexistuje, protože homosexuálové mohou vstoupit do manželství, pokud si „muž vezme ženu a naopak“. Ad absurdum pak debatu posunul Aleš Dufek, podle kterého existuje obava, že pokud se přistoupí na manželství pro homosexuály, nakonec ho „budou chtít všichni, i skupiny osob“. Připomeňme, že Dufek je po nástupu Marka Výborného do vlády čerstvě dokonce předsedou lidoveckého poslaneckého klubu.

Podpora KDU-ČSL se dlouhodobě v průzkumech pohybuje kolem pětiprocentní hranice pro samostatný vstup do sněmovny; v dubnu měla strana podle Medianu čtyři procenta, v květnu 5,5. Nemusí být člověk mistr ostrovtipu, aby dokázal narýsovat linku mezi zmíněné extrémní výroky a situací strany lavírující na hraně rizika, že se podruhé ve své historii může ocitnout mimo sněmovnu. Jen není zcela zřejmé, jestli sázka na konzervativní voliče bude stačit.

Otázka z úvodu článku, zda totiž dojem z lidovecké ostudy není poněkud nadnesený, našla odpověď ve slovech samotných členů lidovecké strany. Za slova svých kolegů se nejprve omluvil jihomoravský hejtman Jan Grolich, následovala omluvná slova i od předsedy partaje Mariana Jurečky. „Některé výroky do takové debaty opravdu nepatří. Já bych je nikdy takto nepoužil. Osobně jsem vždy hájil manželství jako svazek muže a ženy a takto ho budu hájit i v budoucnu, ale ne výroky, které mohou zraňovat. To se včera stalo a za to se omlouvám,“ citovaly Jurečku Seznam Zprávy.

Ze stejného zdroje pak pochází informace, že lidovecký klub bude výroky svých poslanců řešit. Nedělejme si iluze, nepůjde o žádné „ty ty ty“, v pozadí je právě otázka, jakým směrem se má strana v následujícím období vydat. A jak se stavět ke kontroverzním tématům. Ve sněmovně nastala poněkud paradoxní situace, když poslanci do druhého čtení poslali kromě zmíněného manželství pro všechny i ústavní změnu, která by do Listiny základních práv a svobod natvrdo zapsala, že manželství je výhradní svazek muže a ženy. To máte: druhé čtení, výbory, třetí čtení, případná vratka ze Senátu nebo od prezidenta – řada příležitostí, jak se znemožnit. Nebo naopak nabrat body, záleží, pro jakou cestu se lidovci rozhodnou.

Hodně napoví i osud stranických „liberálů“. Prý se chystá výměna místopředsedkyně poslaneckého klubu Marie Jílkové, která patří k nejliberálnějším tvářím strany. Konzervativci mají nyní v poslaneckém klubu mírně navrch a předseda strany Marian Jurečka má jen pár týdnů na to, aby se pokusil zchladit vášně, než nastane další kolo. Nehraje se o nic míň, než je účast lidovců v předvolební koalici pro rok 2025.