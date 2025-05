Český průmysl se v posledních letech trápí a není tomu jinak ani v případě železniční nákladní dopravy. Důvody jsou přitom notoricky známé a jsou vlastně platné pro celý průmysl napříč Evropskou unií – skokový nárůst cen elektrické energie a následná vysoká inflace, závazek Evropské unie k uhlíkové neutralitě znamenající ústup od uhlí či rostoucí regulatorní požadavky nejen v oblasti Green Dealu. To vše se podepsalo na útlumu průmyslové, stavební výroby a na celkové hospodářské stagnaci evropské ekonomiky v posledních letech.

V takové situaci nemohla být ušetřena ani železniční nákladní doprava, která dennodenně převáží železo, strojírenské výrobky, stavebniny, uhlí, koks, chemické produkty či dřevo. Z výše zmíněných důvodů se poptávka po těchto surovinách a materiálech výrazně snížila. Ani vyšší přeprava automobilů v posledních letech, kdy automobilky dopracovávaly předchozí nasmlouvané objednávky, nemůže kompenzovat ztráty z dalších oblastí. Navíc i naše klíčové odvětví vykazuje znaky zpomalování v souvislosti s rostoucími náklady, nízkou poptávkou po elektromobilech a tvrdou zahraniční konkurencí, zejména čínskou.

Železniční nákladní doprava je cyklické odvětví, což by mohlo znamenat její vzkříšení v návaznosti na oživení evropské, potažmo české ekonomiky v následujících letech, ale to za důležitého předpokladu. A tím je neházet klacky pod nohy nejen železniční nákladní dopravě, ale i celému průmyslu. A tento předpoklad, jak vidíme, není samozřejmostí.

Jaké dopady to může mít, vidíme v zahraničí. Dopravci například z Německa, Polska, Francie či ze Švýcarska naakumulovali obrovské ztráty, což nyní vede například k rozdrobení podniků, nutné restrukturalizaci, soudní ochraně před věřiteli nebo i k hromadnému propouštění.

Nemilý signál z ČD Cargo

Katastrofické scénáře z evropských kolejí přiměly reagovat i tuzemské ČD Cargo, které se rozhodlo už loni redukovat počet zaměstnanců i vybavení jako lokomotivy a nákladní vozy právě s ohledem na očekávání dalšího propadu fosilní energetiky a těžkého průmyslu. Nyní se to projevilo i na číslech, respektive ve ztrátě téměř miliardy korun, kterou dopravce vykázal za rok 2024.

Ztráta je sice pouze účetní a způsobená takzvaným přeceněním hodnoty zbytného majetku, pro který ČD Cargo již nemá užitek, ale signál je to nemilý. Tuzemský nákladní dopravce se na těžké časy připravuje už déle než rok, prochází výraznou redukční dietou a věří, že zbavení se nadkapacit mu umožní na rozdíl od ostatních evropských hráčů přežít a odrazit se ode dna. Pustit se do preventivní restrukturalizace bylo prozřetelné, proto mu držme palce, ale bude to stačit?

Nákladní železniční doprava v národním zájmu

Je ve společenském zájmu, aby se železniční nákladní dopravě dařilo. Nebo chceme, aby se přeprava materiálů, surovin a zboží zcela přesunula z kolejí na silnice? Pravděpodobně ne, zaprvé železniční doprava je efektivnější pro přepravu velkých objemů na delší vzdálenosti. Zadruhé by došlo k extrémnímu přetížení silniční dopravy a zatřetí železniční doprava nabízí ekologičtější způsob dopravy, jejíž negativní externality jsou výrazně nižší než u kamionové dopravy.

Proto je zásadní železniční nákladní dopravu udržet konkurenceschopnou ve srovnání s dalšími druhy přepravy. V současném geopolitickém prostředí je navíc i strategickou záležitostí mít funkční železniční dopravu, aby bylo vůbec možné dovézt vojenský materiál na příslušná místa. Zvýšení výdajů na obranu je sice potřebné, ale bez zachování potřebné infrastruktury neúčelné.

Autor je makroekonomický analytik Raiffeisenbank.