Ministr financí Stanjura má šanci „trefit“ saldo státního rozpočtu | e15.cz

Ministr Stanjura se nechal slyšet, že pokud se v letošním rozpočtu najdou úspory v rozsahu do 20 miliard korun, plánované saldo 295 miliard by mohlo být zhruba dodrženo. Jedním snad vcelku logickým přístupem k odhadování celoročního výsledku je srovnání dosavadního letošního plnění celoročního rozpočtu s tím, co se dělo v posledním „normálním“ roce 2019.