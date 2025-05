Radní odvolali generálního ředitele ČT Jana Součka, který se do historie zapíše jako muž, za jehož éry se zvýšily koncesionářské poplatky a který si z Brna do kanceláře na Kavčí Hory přivezl psa Čendu. A upřímně řečeno, kdyby svého pejska nechal televizi řídit, na běhu věcí by to příliš nezměnilo. O jeho konci v čele veřejnoprávní instituce se totiž nerozhodlo ani teď, ani v minulých týdnech, kdy mu rada nepřiznala bonusy a udělila výtky, ale dávno předtím. Možná už bylo neoddělitelně obsaženo v jeho jmenování.