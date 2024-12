Nabídka pro zklamaného pravicového voliče: Očekávání vystřídá zklamání

Nemám koho volit, posteskl si v sobotu na sjezdu Motoristů sobě bývalý prezident Václav Klaus. Podobně jako on, aspoň podle představ politických marketérů, smýšlí jistá množina, kterou lze ideově definovat jako pravicové voliče zklamané působením vládnoucí koalice, a v ní zejména ODS a TOP 09, a tematicky ji můžeme nechat lovit ve vodách Green dealu a dekarbonizace, nutných reforem školství, zdravotnictví nebo financí. Ne každý se do této skupiny dostal ze stejného směru, najdeme tu odpadlíky od ODS, zklamané voliče topky. A třeba Klaus, pokud nás paměť neklame, sem dospěl od SPD. A jak už to poslední dobou bývá, někde poblíž bude i Miroslav Kalousek.

Protože všechno rychle spěje ke sněmovním volbám, které mají být – jako všechny dosavadní – klíčové a zlomové a mají překreslit politickou mapu, rozšiřuje se vůči této poptávce i nabídka. Kdo už si nevystačí s tradiční ODS, sluníčkovější TOP 09, utilitárním STAN a s rozpolcenými lidovci, má tu najednou další tři strany, které se ke zklamanému pravicovému voliči vztahují nebo se přímo nabízejí jako alternativa k ODS. Pojďme se na ně krátce podívat.

Novou politickou stranu GEN na konci října registroval pražský developer Vojtěch Ryvola. On i jeho pomocníci v regionech jsou lidé, kteří dříve kandidovali za ANO. Ryvola příznačně mluví o zklamaných voličích nejen vládnoucí koalice, ale i neparlamentních stran. Velmi podobně mluví i někdejší prezidentský kandidát, podnikatel Tomáš Březina, který rovněž chystá svůj projekt a slibuje více informací kolem Ježíška, jak uvedl pro e15. Oba tyto projekty se zaštiťují jménem Miroslava Kalouska, který s nimi zvažoval spolupráci, nakonec ale u rozjezdu chybí. A vlastní projekt rovněž nakonec nechystá.

A pak jsou tu Motoristé sobě, kteří o víkendu dokončili přerod z politického startupu ve standardní stranu, přijali členy a ohlásili útok na ODS. Předseda Petr Macinka považuje ODS za ztracenou a rád by do sněmovny dostal víc motoristů, než získá poslanců ODS na kandidátce Spolu. Což vypadá jako hodně ambiciózní cíl zejména v situaci, kdy hlavní a jediná hvězda Motoristů, europoslanec Filip Turek, prakticky vylučuje, že by ve sněmovních volbách kandidovala.

Má se ODS čeho obávat? Nebo se může obávat dokonce i hnutí ANO, které zcela dominuje průzkumům s 35 procenty podpory, sesbíranými ovšem ve velmi různorodých voličských skupinách? Matematika volebního souboje se bude pohybovat ve dvou hlavních liniích. ODS a Spolu budou varovat před návratem populistů, reprezentovaných zejména Andrejem Babišem. Opět půjde o souboj s hnutím ANO, jakkoli se řada lidí domnívá, že tato polarizace už nefunguje. Pokud měla být snahou o jiné zastřešující téma epizoda s německými platy, pak prozatím nevyšla a stala se spíš vlastní karikaturou.

Hnutí ANO bude hrát o to, aby potvrdilo čísla z průzkumů, tedy aby propadlo co nejméně hlasů, a navíc dokázalo oslovit skupiny, které dříve „neumělo“. Jde hlavně o mladé, prvovoliče, na něž směřuje ona vysmívaná, ale fungující kampaň na TikToku. Motoristé do této hry zapadají jako případná druhá nevěsta pro případ, že by z nějakého důvodu nevyšla plánovaná spolupráce se Stačilo! komunistky Kateřiny Konečné. Jakékoli oslabení ODS, pokud by ho Motoristé dokázali dosáhnout, je pak příjemným bonusem.

Jen tedy není úplně zřejmé, kde si v této matematice najde svůj bonus onen pravicový volič, který hledá nesnadná řešení tíživých otázek z úvodu.