Pravicovou politickou scénu v Česku obohatí před sněmovními volbami v příštím roce rovnou dvě nové partaje. Jednu z nich už založil bývalý radní za hnutí ANO v Praze 1, developer a majitel Lodě Pivovar na Vltavě Vojtěch Ryvola, jemuž pomáhal známý politický marketér Marek Prchal. Druhou chystá někdejší „betonový král“ a neúspěšný prezidentský kandidát Tomáš Březina, který svůj Best prodal před třemi lety společnosti DEK miliardáře Víta Kutnara.

Vojtěch Ryvola si zaregistroval novou politickou stranu GEN na konci října. Místopředsedou je zastupitel Ostravy a Moravskoslezského kraje Ondřej Němeček zvolený stejně jako Ryvola za hnutí ANO. Na Liberecku zřejmě nová strana nasadí do voleb Tibora Batthyányho, taktéž bývalého člena hnutí ANO a někdejšího libereckého primátora. „Po Novém roce se dozvíte víc,“ řekl Batthyány na dotaz, proč do nové strany vstoupil a co od toho očekává.

Podle Ryvoly, který je jak předsedou strany a měl by se stát i volebním lídrem, dojde k oficiálnímu představení nového politického projektu právě v průběhu ledna v Praze, kdy by strana měla zveřejnit i základní body ze svého programu.

U zrodu Ryvolovy strany GEN asistoval i Prchal

„Máme už založenu většinu z regionálních organizací, takže se skutečně bude jednat o celorepublikovou stranu,“ uvedl Ryvola. U zrodu strany GEN asistoval také známý politický marketér Marek Prchal, který ještě do loňska pracoval pro Andreje Babiše. „Pomáhal nám se stanovením základní strategie,“ upřesnil Ryvola.

GEN se chce profilovat jako strana pro zklamané voliče současné vládní koalice, zejména pro bývalé voliče ODS či TOP 09, ale i neparlamentních stran na pravé části politického spektra. „Nejde nám o sbírání odpadlíků ze zavedených stran. Naopak se nám ozývají tací, kteří se názorově už nejsou schopni ztotožnit s ubíráním vlastní partaje a chystají se přejít k nám,“ dodává Ryvola. Rozjezd strana financuje z členských příspěvků, jedná ale i s potenciálními sponzory, kteří by mohli budoucí kampaň financovat. Jejich identitu zatím Ryvola odmítá zveřejňovat.

Mezi členy nové strany patří vedle bývalých členů hnutí ANO také například někdejší topkaři. Ale Miroslav Kalousek mezi nimi není, ačkoliv podle informací e15 spolupráci s Ryvolou zvažoval. „Aktuálně to vypadá, že Kalousek nakonec nikam nevstoupí a už vůbec nebude mít žádnou svou vlastní politickou stranu. Spekulace o jeho možném návratu do politiky mu ale z různých důvodů vyhovují,“ řekl e15 zdroj z Kalouskova okolí, který si nepřál být jmenován.

Sám Kalousek v rozhovoru pro pořad FLOW potvrdil, že žádnou svou stranu zakládat nebude a ani to neplánoval. „Ale pořád tvrdím, že jsou tady opuštěná některá témata, jako podnikatelské prostředí nebo nezbytná reforma zdravotnictví a školství. Jejich řešení ale není příliš populární, protože bude platit věta: Více osobní odpovědnosti, více osobní spoluúčasti. Existuje tady silná poptávka, aby ta témata někdo řešit začal. A kde existuje poptávka, tam se dříve nebo později objeví i nabídka. Nějaká strana, která ta témata začne aktivně řešit, určitě vznikne,“ řekl Kalousek, který letos opustil TOP 09, kterou před 15 lety spoluzakládal, a to podle svého vyjádření kvůli tomu, že „politika, kterou TOP 09 dělá, je důvodem k poměrně závažné kritice“.

Námluvy s betonovým králem Březinou

GEN není jedinou vznikající politickou formací, která se s Kalouskem bavila o možné spolupráci. Bývalý ministr financí se v souvislosti se svým možným comebackem scházel i s podnikatelem Tomášem Březinou, který už delší dobu pracuje na svém vlastním pravicovém projektu. Před dvěma lety ohlásil prezidentskou kandidaturu, kterou si financoval z vlastních zdrojů, ale nakonec nedokázal získat potřebný počet platných podpisů.

Březina pak veřejně oznámil přípravu nové politické strany, ale ze zdravotních důvodů nakonec budování partaje přerušil. Letos se ale k nápadu založit pravicovou stranu taktéž pro zklamané voliče vládnoucí koalice Spolu vrátil a potvrdil i námluvy s Miroslavem Kalouskem.

Březina podle informací e15 loví budoucí členy své strany mimo jiné i mezi nespokojenými členy TOP 09, pro které bylo zklamáním Kalouskovo říjnové vystoupení ze strany. Jednou z takových tváří by podle informací e15 mohla být Jana Soukupová, bývalá vedoucí kabinetu odvolané ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové. „Aktuálně se mě to netýká. Zatím se nejedná o veřejný projekt,“ řekla Soukupová.

Redakce e15 Březinu oslovila s dotazem, v jaké fázi budování strany aktuálně je. „Něco se určitě chystá, bude totiž Ježíšek. Ale teď se blíží nebezpečná křižovatka a jsou tady i příslušníci ‚veřejné bezpečnosti‘, z toho by mohly být problémy,“ řekl krypticky Březina v telefonickém hovoru s redakcí ve chvíli, kdy se věnoval řízení svého vozu.