Bez ohledu na výsledek německých a českých voleb musí být tahle kniha pro jejich vítěze povinnou četbou. Publikace dlouholetého německého redaktora Financial Times Wolfganga Münchaua do hloubky analyzuje, proč se Německo dostalo do zdánlivě bezvýchodné ekonomické situace v podobě závislosti na Rusku, Číně a na zastarávajících průmyslových odvětvích. Nejvíc alarmující na knize Kaput: The End of the German Miracle ale je, že se její teze dají vztáhnout i na český autoland.