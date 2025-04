Nejen cla. Trump škrtem pera zničil čínská tržiště Temu a Shein

Celní masakr, který představil americký prezident Donald Trump ve středu večer našeho času, je samozřejmě bezprecedentní zásah do volného obchodu. Trump fakticky zlikvidoval desítky let trvající snahu o směřování k obchodní výměně s co nejméně bariérami tak, jak se rozvíjela na základě pravidel dohodnutých na úrovni Světové obchodní organizace.

Zajímavý je ale prezidentův podpis dalšího exekutivního příkazu, kterým odstranil pro Čínu (a Hongkong a Macao) takzvanou de minimis výjimku. Ta spočívala v tom, že balíčky o nízké hodnotě do 800 dolarů byly osvobozeny od cla. V době, kdy tuto výjimku Američané uzákonili, šlo samozřejmě o skutečné individuální dovozy ze zahraničí. V posledních letech se ale z využívání této výjimky stal gigantický byznys, kdy především čínská tržiště zasílala přímo z Číny balíčky konkrétním koncovým zákazníkům, a tak se vyhnula clu. De minimis exporty z Číny do USA měly hodnotu desítky milionů dolarů v roce 2016. Loni přes 22 miliard.

Fakticky na této americké výjimce a podobné evropské výjimce (v EU jde o balíčky v hodnotě do 150 eur) vyrostla v posledních dvou třech letech obří čínská tržiště Temu a Shein, která zaplavila levným čínským zbožím západní trhy. V USA je tomu konec – jak se píše ve vysvětlujícím dokumentu:

„Všechny příslušné poštovní zásilky obsahující zboží, které jsou zasílány prostřednictvím mezinárodní poštovní sítě, jejichž hodnota je 800 dolarů nebo nižší a které by jinak splňovaly podmínky pro osvobození od cla de minimis, podléhají celní sazbě ve výši buď 30 procent jejich hodnoty, nebo 25 dolarů za položku (po 1. červnu 2025 se zvyšuje na 50 dolarů za položku). Tato sazba nahrazuje jakákoli jiná cla včetně těch, která byla uložena předchozími nařízeními.“

Zničující dopad na Temu a Shein

Trump vysvětluje odstranění této výjimky tím, že malé balíčky, které se fakticky nekontrolují, se používají jako dobrý způsob, jak pašovat fentanyl a další drogy. Nakolik je to pravda a nakolik pohodlná záminka sloužící k tomu, aby se dodržela litera zákona, je vlastně jedno. Účinek na obchodní model tržišť jako Temu a Shein bude samozřejmě zničující. Automatické třicetiprocentní clo či paušál 25 dolarů za balíček, respektive dvojnásobek od 1. června, bude znamenat jejich významné zdražení a také administrativní komplikace s celním procesem pro adresáty. To donutí čínské obchodníky konkurovat těm americkým za rovnějších podmínek. Pravděpodobně to povede k vytvoření skladů mimo Čínu a nakonec k běžnému proclívání zboží.

De minimis výjimka existovala hlavně kvůli tomu, aby celní orgány nebyly zavaleny nutností postarat se o miliony malých dodávek, u kterých je potenciální výběr cla nižší než náklady na administrativu spojenou s celým procesem. Logicky se tak nabízí otázka, zda se toto nestane. A odpověď je, že skoro stoprocentně ne. S tím, jak se clem či paušálním poplatkem za balíčky odstraní hlavní výhoda bezcelních dovozů z Číny – nízká cena – postupně přestanou lidé toto zboží objednávat. Zároveň čínská tržiště bezpochyby zareagují a začnou svou logistiku organizovat jinak než na základě zasílání individuálních balíčků pro koncové zákazníky přímo z Číny. A začnou tak konkurovat poctivěji než dnes. Samozřejmě také záleží na tom, jestli Trump toto opatření zase nezruší tak, jak to již jednou udělal.

Je to významná zpráva i pro Evropu, protože ta trpí týmž problémem. Jak se píše v nedávném sdělení Evropské komise k bezpečnému a udržitelnému elektronickému obchodu: „Podle údajů z dozoru EU bylo v roce 2024 do EU dovezeno 4,6 miliardy takových položek s nízkou hodnotou. To je téměř dvojnásobek počtu zaznamenaného v roce 2023 (2,4 miliardy) a více než trojnásobek od roku 2022 (1,4 miliardy). To odpovídá až 12 milionům malých položek denně.“ V roce 2024 pocházelo 91 procent takto dovezených zásilek z Číny a většina z toho bylo z Temu a Sheinu.

Nekalá konkurence

V Česku je odhad podílu čínských tržišť v loňském roce asi 10,7 procenta, předloni jen 4,4 procenta. Je tak zcela zřejmé, jak velký je to problém pro místní obchodníky, pro něž představují konkurenci, jež často neplatí DPH, poplatky za recyklaci, poplatky za odpad, neplní požadavky na bezpečnost a podobně a nedodržuje celou škálu dalších pravidel, která čeští a evropští obchodníci dodržovat musejí.

Zrušení de minimis výjimky na placení cla pro balíky do 150 eur v EU je tak ve světle toho, co udělal Donald Trump, fakticky nezbytné. Co se totiž nyní mimo jiné stane? Čínská tržiště se poté, co se jim do značné míry uzavře vstup na americký trh, ještě více soustředí na ten evropský. Marketing, který z reklamních systémů Googlu a Facebooku vytlačuje evropské firmy, bude ještě agresivnější než dosud. Stejně tak jejich cenová politika. Zásadní je to pro Česko, protože náš e-commerce patří mezi nejvíce rozvinuté v EU a české firmy také často expandují na jednotném evropském trhu i do dalších zemí. Stačí se podívat na to, kde podniká Alza, Notino nebo Heureka. Česká vláda by měla v tomto začít okamžitě jednat.