Němce čeká revoluce ve vytápění. Pomohou miliardové dotace | e15.cz

Zákon bude platit už od nového roku a změní spoustu současných nařízení pro výstavbu nových bytů a domů, které budou muset dodržovat regule k lepší ochraně klimatu. Pro starší domy nařízení zatím platit nebudou, ale v dalších letech by se i ty měly novým pravidlům klimatické ochrany domů přizpůsobit.

Je to přesně to opatření, které vyvolalo tak bouřlivou reakci i v Česku, protože podobný zákon má být zaveden po celé unii. Nový zákon je velmi podrobná norma, obsahuje řadu technických detailů. Srdcem zákona je ale jedna jediná hlavní myšlenka: Všechny topné systémy v Německu musejí ze 65 procent pohánět obnovitelné zdroje energie (OZE). Od příštího roku se to bude zatím vztahovat jen na nově stavěné domy.

Zajímavé je – a o to se také vedl velký boj –, jaké všechny druhy topení jsou zákonem tolerované. Kromě elektrických tepelných čerpadel a dálkového vytápění je povoleno i topení peletami a dřevem. Možné je i přímé vytápění elektřinou nebo vytápění na bázi solární tepelné energie a také hybridní vytápění, kombinace obnovitelného vytápění a plynového nebo olejového kotle.

V konečné verzi zákona se počítá i s topením plynem. Ten může být použit ale jen tehdy, je-li celý topný systém kompatibilní s vodíkem a lze jej na vodíkový později přestavět. Pokud v budoucnu nebude mít domácnost k vytápění k dispozici zelený vodík, bude od roku 2029 muset používat 15 procent, od roku 2035 30 procent a od roku 2040 60 procent bioplynu.

Spor se dlouho vedl o to, co se současnými topeními na olej, zda je nebude muset majitel zbourat a s podporou státu nevybudovat nový systém na OZE. Nakonec vyhrála varianta „nechat, co je: fungující olejové a plynové topné systémy by měly nadále pracovat a v případě potřeby je lze opravit. „Neexistuje žádná okamžitá povinnost nahradit dnes nainstalované topné systémy,“ tvrdí spolková vláda ve vysvětlení k novému zákonu. Olejové topení může být i v nových budovách, pokud udrží podmínky 65 procent z OZE, což některé moderní technologie dokážou splnit.

Němci se obávali, že GEG spustí chaos a lavinu rekonstrukcí, na něž nebudou mít lidé peníze. To se nestalo, počítá se s velkými miliardovými dotacemi, navíc naftou a uhlím lze topit až do roku 2044. Od roku 2045 by Německo mělo mít topení s 65 procenty OZE, bez nafty a uhlí. Jak se bude postupovat, určí do velké míry topné plány měst, které musejí být zpracovány do dvou let, u menších obcí pod 100 tisíc obyvatel do čtyř let. Teprve potom začne převod starého topení na nové.

Obecní plán vytápění by měl ukázat, zda existuje nebo bude existovat klimaticky příznivé dálkové zásobování teplem, na které se bude možné napojit a zajistit tak podle přání vlády „bezpečnost plánování a investic“. Zákon ve všech těchto případech nabízí odborné topenářské poradenství státu.

V Německu stále převažuje nájemní bydlení, lidé se proto báli, že náklady na nové povinné investice do topení s 65 procenty OZE přenesou majitelé na nájemníky. Zákon to výrazně omezuje. Dosud mohli pronajímatelé přenést do ročního nájemného maximálně osm procent nákladů na modernizační opatření, například na rekonstrukci bytu. Nově to může být až deset procent. Pronajímatelé jsou motivováni k tomu, aby si brali státní dotace, protože jejich hodnota se pak odečte z celkových nákladů. A oněch deset procent, které zaplatí nájemník, by se počítalo bez státní dotace. Zákon tu má ale jasný strop: měsíční nájemné by se kvůli novému vytápění nemělo zvýšit o více než 50 centů za metr čtvereční obytné plochy. Pokud se přidají další modernizační opatření, mohla by to být dvě až tři eura jako dosud. Miliardové dotace poskytne vláda Olafa Scholze z Klimatického a transformačního fondu, budou čerpány i formou půjček od státní banky KfW, přičemž vláda slibuje nízké úroky.

Lidé v Německu dnes nejvíce topí plynem, podle statistik to loni byla polovina ze 43 milionů bytů a rodinných domů. Čtvrtina domácností jede na olej, dálkové topení má dnes 14 procent německých domácností. Tepelná čerpadla, která zažívají velký boom, tvoří tři procenta trhu, 2,6 procenta všech bytů jsou vytápěna elektřinou. Dřevěné pelety, solární teplo, koks a uhlí tvoří zbylých 6,2 procenta.

Autor je spolupracovník redakce