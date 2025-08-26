Německo nemá peníze, iluze se rozplynuly. Zvýší daně, nebo oseká sociální stát?
V české předvolební kampani je téma daní zatím zcela marginální. Většina politických sil se dušuje, že na daně nesáhne, ANO chce daně dokonce snížit. Naproti tomu v Německu se po volbách staly daně horkým vládním tématem. Tedy alespoň v jedné, té menší polovině vlády.
Sociálnědemokratický ministr financí Lars Klingbeil při sestavování rozpočtu totiž zjistil překvapivou věc – nejsou peníze. Respektive je jich málo na to, aby se snadno splnily zákonné povinnosti v řadě oblastí, nejen v sociální. Proto také navrhuje, aby se zvýšil příspěvek bohatých lidí do státní kasy, případně aby něco navíc přidaly i německé firmy. „Lidé, kteří mají velmi vysoké majetky a příjmy, by měli přispět svým dílem k tomu, aby tato společnost byla spravedlivá. A to právě v této extrémní době,“ řekl lídr SPD, vicekancléř a ministr financí Lars Klingbeil, a spustil tak bitvu slov a prohlášení.
„Za této vlády, za mého vedení nedojde v Německu k žádnému zvyšování daní z příjmu u malých a středních podnikatelů,“ zařekl se kancléř Friedrich Merz. A jeho CDU/CSU se v této věci postavila za něj jako jeden muž. A to velmi tvrdě. Daně budou v této vládě tabu a ministr financí bude muset někde ušetřit, aby splnil svůj úkol dobrého hospodáře se státní kasou. Kancléř také svému ministrovi a koaličnímu partneru dost přímočaře naznačil, kudy má v hledání úspor vyrazit: „Sociální stát, jaký dnes máme, nelze při dnešním ekonomickém výkonu ufinancovat…“
Merz má krátkodobě pravdu. Nová statistická čísla navíc ukázala, že letošní rok bude z hlediska výkonu německé ekonomiky ještě horší, než se čekalo. Ve druhém čtvrtletí se ekonomika propadla o 0,3 procenta HDP, nelze tedy očekávat, že pro příští rok se vyberou nějaké peníze navíc. Spíše naopak. Počet lidí bez práce se ke všemu v Německu vyšplhal na psychologicky citlivou a také finančně riskantní hranici tří milionů lidí, takže náklady na nezaměstnané a sociální zajištění vůbec se budou dál zvyšovat. V této době se dá na sociálních výdajích jen těžko šetřit.
Omezte podporu tepelných čerpadel
Bavorská CSU ústy svého v poslední době velmi uvolněného předsedy a bavorského premiéra Markuse Södera přišla s návrhem, že ministr Klingbeil může dávat sociální dávky z peněz, které případně ušetří zrušením části státní podpory tepelných čerpadel. Výdaje na energeticky účinné domy, kde se čerpadla používají jako komplexní řešení tepelné udržitelnosti, totiž patří k největším výdajům ve fondu klimatické transformace, Je tu alokováno 15,3 miliardy eur.
Škodolibost v debatě střídá škodolibost. Věta, že „by to chtělo trochu více fantazie a odpovědnosti“, ale ministru Klingbeilovi moc nepomůže. Jeho konzervativní partneři ve vládě včetně kancléře Merze jsou totiž přesvědčeni, že se dá šetřit i jinde. Například ve velkém ořezat nadbytečnou byrokracii. Digitalizace v Německu ale výrazně pokulhává, takže náhrada v podobě „virtuálních IT úředníků a agend“ jaksi není zatím k dispozici. Bürgergeld – tedy něco jako občanský příjem či podpora občanům, jak se říká dnešní sociální dávce – je podle CDU/CSU vysoce demotivační prostředek. Křesťanské unie proto doporučují ministrům financí a sociálních věcí (oba jsou z SPD), aby věnovali více pozornosti tomu, jak dostat lidi z dávek do práce.
Je to trochu hraběcí rada, když i sám kancléř Merz tvrdí, že je na tom německá ekonomika dnes špatně a nemá potřebný výkon, a když roste počet podnikových bankrotů a počet lidí bez práce. Možná by měla ministryně hospodářství Katherina Reicheová z CDU připravit aktivní prorůstová opatření, kontruje SPD…
Zatím spíše neproduktivní koalice
Lidé sice v Německu chybějí úplně všude, ale například 120 tisíc kvalifikovaných odborníků na IT, které Německo podle oficiálních informací vlády potřebuje, mezi dnešními sociálně slabými asi nikdo nenajde. Ideologické rady, které se míjejí s realitou, řešení rozpočtových děr moc nepomohou. Ani rostoucí napětí v koalici, kterou sám kancléř označil za málo výkonnou a zatím spíše neproduktivní.
Rozpočtový boj o občanský příjem má i jiný než ideologický rozměr. CSU ve svých „radách ministrovi financí“ připomíná, že dvě třetiny lidí, kteří pobírají sociální dávky, mají migrační minulost. Bavorští křesťanští demokraté se tak v souboji s antimigrační Alternativou pro Německo (AfD), která zabírá silně i v Bavorsku, snaží vyrážet nacionalistickým populistům trumfy z rukou. Kancléř Merz tento postoj nepřímo podpořil tím, že doporučil SPD, aby byla „ekonomicky a migračně realističtější“.
Daně v Německu – zdá se – nahoru tedy jen tak nepůjdou, jakkoliv státnímu rozpočtu by to okamžitě velmi pomohlo. Naopak se zvýší politický tlak na dlouhodobější omezení sociálního státu.
„V této zemi musíme konečně začít daně snižovat,“ dodal v letním rozhovoru pro ARD bavorský premiér Söder a ministru financí ještě víc zamotal hlavu. Po sto dnech společného vládnutí CDU/CSU/SPD se na dřeň odhalil nejpodstatnější koaliční konflikt. Bude těžké s ním další tři a půl roku pracovat. Ustoupit budou muset obě strany, jinak vláda nemá šanci cokoliv efektivního ekonomice přinést ani přesvědčit veřejnost, že tradiční strany jsou pořád lepší než AfD.