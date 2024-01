Díky tomu, že se přijetí eura stalo asi nejdůležitějším mediálním tématem prvních dnů roku 2024, létá veřejným prostorem také řada polopravd či vyslovených lží, a to i z úst některých ekonomů či politiků. Argumenty příznivců i odpůrců eura jsme probrali v úterní veřejné debatě redakce e15 na síti X společně s viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy Radkem Špicarem a dalšími hosty. Dovolím si tyto argumenty nazvat „prázdnými a falešnými“ po vzoru slavné esemesky Václava Klause, který přispěl svým dílem i do debaty o euru, a to nejinak než prázdně a falešně. Jako zarytý odpůrce referenda o státoprávním uspořádání ČSFR navrhl referendum o vstupu do eurozóny, přestože jsme o přijetí eura hlasovali už v roce 2003. Následuje přehled pseudoargumentů.