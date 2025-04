Donald Trump svým rozhodnutím oddálit platnost recipročních cel uklidnil investory. Ukázalo se, že jeho ochota akceptovat tržní otřesy má své limity. Akutní fáze celní krize, kdy indexy předváděly denní pohyby v řádu vyšších jednotek procent, je tak nejspíše u konce. To ovšem neznamená, že by se akcie měly okamžitě odrazit a překonat předchozí maxima. Čeká nás spíše vleklá fáze, kdy se správci peněz budou snažit zacenit dopady nejistoty a ekonomického ochlazení na výsledovky.

Určitý dýchací prostor poskytla investorům v závěru minulého týdne i americká centrální banka. Šéfka bostonského Fedu Susan Collinsová prohlásila, že bankéři prozatím nevnímají trhliny na trhu amerických vládních dluhopisů. Pokud by se přece jen vyskytly obavy ohledně nesprávného fungování tohoto klíčového trhu, Fed by intervenoval. Volně přeloženo: Investory ukonejšila vidina starých známých injekcí likvidity, které centrální banka naposledy používala během covidu.

Situace zdaleka není vyřešená. Americkou vládu čeká řada bilaterálních vyjednávání. Jejich výsledek přitom vůbec není jistý. Aktuálně do Washingtonu míří italská premiérka Giorgia Meloniová, která má s tamní vládní administrativou dobré vztahy. Případná dohoda mezi USA a EU ovšem bude komplikovaná a těžko se „upeče“ na první schůzce. Obzvláště chaotický a nečitelný je postoj vůči Číně. Na čínské dovozy platí cla ve výši 145 procent, přičemž největší asijská země penalizuje americké výrobky tarifem 125 procent. I Čína vyjádřila ochotu napjatou situaci deeskalovat. Spojené státy naopak zvažují další vyhrocování: zatížit cly i dovozy vzácných zemin.

Jaký je cíl cel?

Z vyjádření Trumpovy administrativy stále není jasné, jestli cla představují vyjednávací taktiku, jejímž cílem je dotlačit partnery ke zrušení veškerých obchodních bariér, nebo nástroj, jak postupně přesunout výrobu zpět do USA a překreslit globální obchodní i kapitálové toky. Jediným nepopiratelným dopadem zmatku v zahraničním obchodě je nervozita mezi domácnostmi i firmami, což má za následek méně vitální hospodářství.

Investiční banky tak revidují očekávané tempo růstu USA směrem dolů. Například Goldman Sachs nyní věří, že se HDP Spojených států letos zvýší pouze o 0,5 procenta. Přitom na začátku roku nebyly neobvyklé predikce, že by hospodářství USA mohlo v roce 2025 expandovat tempem tří procent. Obchodní válka samozřejmě zasáhne i ostatní regiony. V takovém prostředí porostou pomaleji i korporátní zisky.

LVMH utrpěl pokles tržeb

Výsledková sezona za první kvartál již odstartovala. Investoři budou nervózně vyhlížet reporty zisků společností zaměřených na spotřební zboží. Právě čísla těchto firem, respektive jejich výhled, nabídnou svědectví o kondici spotřebitelů. Některé závěry můžeme vyvozovat již nyní. LVMH, lídr v oblasti luxusu, zklamal analytiky, jelikož utrpěl meziroční pokles tržeb. Slabší čísla odreportovala firma na klíčovém americkém trhu, který měl letos fungovat jako růstový motor.

Takový vývoj potvrzuje tezi, že se dosavadní odolnost amerických domácností postupně zhoršuje. Zároveň platí, že tradiční zákazníci firem jako LVMH bývají vůči ekonomickým výkyvům imunní. Když začíná ochlazovat sektor luxusu, může to předesílat, že podniky zaměřené na výrobky pro „masovější publikum“ utrpí ještě razantnější propady profitů.

Mnozí namítnou, že výsledky za první kvartál ještě nebudou kontaminovány, jelikož šéf Bílého domu naplno rozjel obchodní válku až začátkem dubna. Proto bude klíčové sledovat výhledy společností na zbytek roku. Je poměrně realistické předpokládat, že firmy nemusejí kvůli špatné viditelnosti do budoucna výhled zveřejňovat. Pokud by se to odehrávalo ve velkém měřítku, mělo by to na trh negativní dopady.

Nelze tak vyloučit, že horší než očekávané firemní zisky budou přispívat k dalším poklesům akcií. Pravděpodobně již nepůjde o násilné pohyby, které jsme viděli před pár týdny. Postupný klesající trend však může pokračovat. Chaotická obchodní politika část škody již napáchala. Bez rychlého řešení a dohod mezi USA a obchodními partnery se ekonomická bolest prohloubí.

