Pavlův plán na nákup munice: Ve světě jsme hvězdy, doma si to zase neumíme vyříkat

Těžko říct, kdy naposledy se stalo, že iniciativa zrozená v České republice způsobila téměř celosvětové hnutí. V dobrém smyslu slova. Prezidentu Petru Pavlovi se to podařilo. Když na únorové Mnichovské bezpečnostní konferenci (MSC) oznámil, že jeho čeští kolegové různě po světě vytipovali několik stovek tisíc kusů dělostřelecké munice, která by se dala poměrně rychle nakoupit a poslat ukrajinské armádě na obranu před útočícími Rusy, globální reakce přišla velmi rychle.

Vize rezonovala nejen v médiích, ale chytily se jí i politické reprezentace. Byť podle dostupných informací bylo nutné na pořízení granátů vybrat v přepočtu 35 miliard korun, což představuje zhruba jednu pětinu ročního českého obranného rozpočtu, už 7. března Petr Pavel prohlásil: „K dnešnímu ránu jsme shromáždili celkovou částku pro nákup veškeré munice, tedy těch 800 000 kusů.“

Hotovo, skvělá zpráva, novinka se ihned rozletěla do světa. Vlastně to bylo hodně překvapující, jak rychle a jednoduše se osmnáct států včetně Německa, Norska, Francie či Belgie rozhodlo a spojilo. Jenže jak už to tak v Česku bývá, prvotní nadšení začalo mizet. Jen pár hodin poté, co Pavel vystoupil, přinesl Deník N vyjádření Tomáše Pojara. Ten řekl, že prezident zřejmě mluvil jen o části dodávky, že celá akce ještě pokrytá není. Což v pátek potvrdil i premiér Petr Fiala na síti X: „Zatím se nám podařilo vybrat dostatek peněz na nákup první dodávky 300 000 dělostřeleckých granátů. Naším cílem je však poslat daleko víc! (…) V hledání partnerů pokračujeme, abychom mohli Ukrajinu i nadále podporovat ve statečném boji proti ruskému agresorovi.“

Těžko říct, jestli Pavel s oznámením příliš spěchal, anebo prohlásil něco, co neřekl ostatním. Každopádně opět se ukázalo, že zatímco směrem do světa prezident i vláda své PR zvládají, ta prioritní komunikace mířící na české voliče a obyvatele je pořád hodně zašmodrchaná. A vůbec nejde jen o téma zajištění munice pro Ukrajinu.