Podpořme vinaře, ne víno | e15.cz

Na jeho podepření ze sebe vládní představitelé a další fanoušci nedanění tichých vín vysoukali hned několik argumentů. Většina z nich ovšem byla zjevně nerelevantní. Například daň by prý zvýšila konkurenci vín z ciziny – ale spotřební daň se přece vztahuje i na příslušné zboží dovozu (naopak by procentuálně zvýšila ceny zejména těch nejlevnějších vín, což jsou převážně „krabicáky“ z dovozu). Výnos daně by prý byl nevýrazný – ale očekávaný výnos kolem čtyř až pěti miliard korun ročně se za nevýrazný označit rozhodně nedá.

Zváženíhodný je ve skutečnosti jen ten argument, který se mnohým zdál jako nej­úsměvnější, nejměkčí. Jde o fakt, že s produkcí vína je – zejména na jižní Moravě – spjata řada lidových tradic a také určitý ráz krajiny.

Jinak řečeno, pěstování vína vytváří takzvané pozitivní externality. Jde o příznivý vedlejší efekt podobný těm vznikajícím třeba při chovu včel, který vede k opylení okolních květin a ovocných stromů, nebo při provozování vesnické hospody či obchodu, kde je příznivým efektem zvýšení přitažlivosti života na venkově, a tedy tlak proti jeho vylidňování.

Těchto příznivých externalit si užívá většina z nás; různými nepřímými kanály i ti, kteří nepijí tiché víno, nepěstují květiny a ovocné stromy, nebydlí na venkově. Finanční zvýhodnění proto stojí za zvážení.

Mělo by ale jít spíš o adresné dotace pro české vinaře než o daňovou výjimku pro víno, která, jak už bylo zmíněno, prospívá všem – i krabicovým, nebo naopak exkluzivním dovozům z celého světa.

Autor je ekonom České spořitelny