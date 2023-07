Pokles inflace a fiskální konsolidace tuzemským státním dluhopisům svědčí | e15.cz

Červnový výsledek státního rozpočtu nadstandardním inkasem daní z příjmů právnických osob příjemně překvapil a spolu s přítokem prostředků z Národního plánu obnovy EU oživil naděje na to, že by letošní deficit nakonec nemusel plánovaných 295 miliard překročit nijak výrazně. Pokud by se navíc podařilo najít a prosadit úspory za cca 20 miliard korun, mohl by schodek rozpočtu podle odhadu ministerstva financí dokonce skončit na konci roku pod hranicí 300 miliard korun.