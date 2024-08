„Posílej to dál! To je Cheb! Česká televize i další televize o tom mlčí,“ napsal muž s křestním jménem Karel na Facebook. Byl rok 2015 a ve společnosti sílily obavy z uprchlické vlny, která mířila z válkou zmítané Sýrie do Německa. Na obrázku, který Karel sdílel, byl vlak Českých drah obalený desítkami lidí. Výjev připomínal veřejnou dopravu třeba z Indie či Pákistánu. Jednalo se však o podvod. Někdo spojil dvě fotografie a pomocí grafického editoru vytvořil falzifikát. Fotka při bližším zkoumání nebyla moc kvalitní, ale sdílelo ji přes tisíc uživatelů. U řady z nich vyvolala strach a paniku.

Dnes by měl Karel jednodušší práci. Stačilo by mu zadat pár vět do online služby, která s pomocí umělé inteligence vytváří obrázky podle přání. Podobné fotky by mohl chrlit a na sociálních sítích sdílet v obrovských objemech. Prostřednictvím velkých AI jazykových modelů jako ChatGPT by pak k nim snadno vygeneroval i texty příspěvků, a veřejné mínění by tak mohl ovlivňovat opravdu ve velkém.

A přesně to se dnes i děje. Už není potřeba stavět trollí farmy, jaké byly popsány v souvislosti s Ruskem a jeho zahraničním vměšování se do voleb minulých let. Nejsou potřeba ani kanceláře, ani školení „trollích“ zaměstnanců. Srovnatelnou službu dnes obstartá jeden člověk s počítačem a minimálními náklady. A toho jsou si vědomy už i státy.