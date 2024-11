V Česku máme oblíbenou kratochvíli vyprávět tragické příběhy o tom, jak se nám nedaří stavět a rozvíjet naše města. Místo důkladnějšího pátrání o tom, proč se nám některé věci nedaří nebo proč se stavby tak dlouho táhnou, se objevují zjednodušené proklamace o neschopnosti úředníků, zvůli politiků a nefunkčním stavebním řízení. To je zbytečně urážlivé vůči desítkám schopných a nadšených lidí, kteří se často za mrzkou mzdu výrazně pod tím, co by jejich kvalifikace zasloužila, snaží posouvat město dál. Bez nich a jejich snahy hájit veřejný zájem bychom se také velmi snadno mohli dostat do společenské atmosféry, která tu vládla před deseti lety, že jakýkoliv rozvoj „je zlo“.