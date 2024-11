Krize v německém automobilovém průmyslu postupuje. Už zasáhla výrobce, dodavatele i důležité rozvojové služby, a to nejen firmy napojené na Volkswagen, ale i na další známé automobilky. Vývoj ve VW Group je přitom jakýmsi vzorovým příkladem toho, co se dnes v Německu kolem výroby aut děje.

Volkswagen postihly tři nepříjemnosti najednou: nejprve výpadky v dodavatelských řetězcích, poté propady prodejů elektrických aut v Německu, které už vláda nedotuje, a také propady prodejů zejména luxusních značek v Číně. Netýká se to jen Volkswagenu, ale i dalších značek koncernu.

Nejnověji oznámila oslabení hospodářského vývoje značka Porsche. Její zisk před zdaněním, tedy jeden z nejdůležitějších ukazatelů návratnosti investic, klesl ve třetím čtvrtletí letošního roku na 10,8 procenta. Dostal se tedy na polovinu plánovaného cíle společnosti, která chtěla letos procent dvacet. Respektive jde o úroveň ziskovosti, které chtěl letos dosáhnout šéf Porsche Oliver Blume. V prvním a druhém čtvrtletí se zdálo, že k tomuto cíli firma postupně spěje. Zisk před zdaněním rostl ze 14 na 17 procent, teď se ale růst zastavil. Blume a jeho tým přesto věří, že se do konce roku situace zlepší.

Přijde závěrečný spurt?

Za tři čtvrtiny roku vytvořilo Porsche provozní zisk ve výši čtyři miliardy eur, což je proti loňsku pokles o více než čtvrtinu. Klesají i celkové tržby, i když jen o pět procent. Celkově značka Porsche do konce září prodala celosvětově auta za 28,56 miliardy eur. Vedení firmy propady bere sportovně, viděno alespoň oficiálními výroky v německých médiích. „Každá závodní trať má pomalejší a rychlejší úseky. To platí i pro účetní období. Ve čtvrtém čtvrtletí předpokládáme, že budeme schopni opět zrychlit a zahájit závěrečný spurt,“ řekl finanční ředitel Porsche Lutz Meschke. Podle něj se víceméně čekalo, že třetí čtvrtletí bude letos nejslabším obdobím, firma je ale dál přesvědčena, že dosáhne toho, co chtěla, i když už v létě musel výrobce slavných sportovních aut upravit letošní plánovaná čísla. Provozní výnosy by se tak měly dostat na patnáct procent (nikoli na dvacet) při celkových tržbách kolem 40 miliard eur (plánovalo se o dvě miliardy eur více). Podle vedení Porsche se ale musí počítat s dalšími riziky, jako je negativní vývoj makroekonomických čísel v Německu a v Číně, případně zavedení dovozních cel.