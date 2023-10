Robert Fico má vládu na dosah, rozhodne však Pellegrini | e15.cz

Trojnásobný expremiér Robert Fico zasadil prozápadním slovenským silám dvojí úder. Proruskou a protiimigrační rétorikou se mu podařilo s náskokem zvítězit ve volbách. Ukázal navíc, že existuje velký rozdíl mezi světem průzkumů, prezentovaných jím nenáviděnými médii a realitou. Ficovi odpůrci by přesto mohli nakonec vládnout. Žádalo by si to však, aby lídr strany Hlas Peter Pellegrini vystoupil ze stínu své původní partaje.