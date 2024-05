Slovenský premiér Robert Fico byl ve středu podle listu Denník N postřelen, když po výjezdním jednání vlády ve městě Handlová vyšel mezi mezi lidi. Informaci následně potrvrdilo slovenské ministerstvo vnitra i poslanec Ľuboš Blaha z Ficovy strany Smer-SD. Pravděpodobného útočníka policisté zadrželi, napsal Denník N. Podle slovenské televize ministerského předsedu převážejí do nemocnice v Banské Bystrici.

Ve slovenském parlamentu panuje podle Deníku N napětí. Do sálu přišel Richard Glück ze Smeru a začal křičet na opoziční poslance, že je to jejich chyba a jsou za to zodpovědní. Po Glückovi zase křičel poslanec hnutí Slovensko Jozef Pročko, aby se choval jako veřejný činitel.

Na zprávu již stihli zareagovat někteří tuzemští politici. „Násilí do politiky nepatří. Nepatří vlastně vůbec nikam. Útok na slovenského premiéra jednoznačně a důrazně odsuzuji,“ napsal na síti X český ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). „Odsuzuji násilí v politice. Společnost je rozdělená a nervózní. Nejen u nás a na Slovensku, ale i v dalších zemích. Musíme zastavit spirálu násilí, strachu a nenávisti. Útok střelce na premiéra Slovenska je to nejhorší, co se mohlo ve střední Evropě stát,“ přidal se šéf sociálních demokratů Michal Šmarda. Útok na Fica odsoudila také slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.

Dlouholetý politik Fico se loni 25. října po vítězství jeho strany Směr-SD v parlamentních volbách stal počtvrté premiérem, jeho vláda získala důvěru v úterý. Vztahy Fica s některými českými politiky ale poslední dobou provázejí kontroverze.

Ficova strana Směr-SD vyhrála od roku 2006 čtvery parlamentní volby za sebou a jeho pozice ve slovenské politice se zdála být neotřesitelnou. V březnu 2018 však musel opustit post předsedy vlády po vraždě novináře Jána Kuciaka, která vyvolala na Slovensku hlubokou politickou krizi. Po rezignaci se vrátil do poslanecké lavice (zvolen do Národní rady byl už v roce 2016, během doby v úřadu premiéra ale mandát v souladu s ústavou nevykonával). Loni byl obviněn z několika trestných činů včetně podpory zločinecké skupiny, jeho stíhání však bylo nakonec zastaveno.

Fico, narozený 15. září 1964 v Topoľčanech, vystudoval právo na univerzitě v Bratislavě a od roku 1986 do poloviny 90. let působil v Právnickém ústavu ministerstva spravedlnosti. Politickou kariéru začal v komunistické straně v roce 1987. Po pádu komunistického režimu v letech 1994 až 2000 budoval evropskou reputaci Slovenska coby zástupce své země při Evropském soudu pro lidská práva ve Štrasburku. V prosinci 1999 odešel z postkomunistické Strany demokratické levice (SDL), za kterou zasedal od roku 1992 v parlamentu, a založil Směr. Ten postupně ovládl levicový prostor a od roku 2005 nese dnešní název.