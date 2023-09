Rozumných důvodů pro nákup Net4Gas má stát jen pramálo | e15.cz

Už více než měsíc prosakuje informace, že stát chce (zřejmě prostřednictvím státního podniku ČEPS) odkoupit 100procentní podíl v provozovateli sítě plynovodů Net4Gas. Stát k tomu nic neříká, na otázky nereaguje. Případná realizace by nějak zapadala do loňského premiérova prohlášení, že chce posílit úlohu státu v energetice. Největším problémem by bylo, kdyby stát společnost koupil s tím, že uhradí dluhy za původní akcionáře. Při současném zisku, čistém zisku či zisku před započtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) a po odečtu dluhu Net4Gas by cena společnosti byla nepochybně záporná. A nikdo rozumný, natož stát, by neměl platit kladnou cenu.

Jedním z mála rozumných důvodů, proč by firmu stát koupit měl, je, že takto trubky budou fungovat a neskončí jako vesničky na Divokém západě po opadnutí zlaté horečky nebo olympijská sportoviště po olympiádě. Za druhý takový důvod k nákupu lze považovat to, že podíl ve firmě, nebo rovnou celý Net4Gas je nejspíš na prodej, takže jednání s prodávajícím jsou možná.

Situace je ale velmi odlišná od té v ČEZ, kde by minoritní akcionáři prodávali spíše neradi a/nebo jen velmi draho. Naopak důvodů, proč by stát Net4Gas kupovat neměl, je spousta. Ten hlavní je, že takto stát zaplatí za aktivum, které nevydělává a nebude vydělávat další roky, možná nikdy, protože Česko zatím zůstává zemí na konci plynových trubek.

Změna by nastala, jen pokud by z Ukrajiny do Německa plynulo velké množství plynu, a to právě přes ČR. Nebo kdyby se v Rusku změnil režim nebo politika Evropské unie vůči tomuto státu, takže by ruský plyn do Německa mohl téci bez problémů. Pokud by k nákupu došlo a za dva roky nastoupila vláda národního socialismu (ANO + SPD), měla by o motiv více Rusku ustoupit.

Další politické riziko spočívá v tom, že stát jako vlastník by byl motivován zvyšovat přepravní poplatky za tu trochu plynu pro domácí spotřebu, čímž by plyn pro koncové zákazníky zdražoval.

Problém je, že takto by se znovu potvrdil koncept privatizace zisků a socializace ztrát. ČEPS by nákupem Net4Gas zvýšil svoji zadluženost. Ze světa infrastrukturních společností by jistě nevypadl, firma by si tím ale ztížila pozici před nutnou a masivní investicí do přenosových sítí, jíž se v příštích letech nevyhne. A která je mnohem urgentnější než de facto státem již dokončený nákup plynových zásobníků nebo příprava nového jaderného bloku.

Pokračujeme v trendu nastoleném nejen v Bruselu, ale i v Praze: Pokud jsou někde nějaké volné peníze, pryč s nimi a utopme je v nějakém socialismu. A pokud nám zbyla nevyužitá dluhová kapacita, vyčerpejme ji co nejdříve, než přijde někdo jiný s jiným suprovým nápadem. S takovým přístupem ale bude celý veřejný sektor zadlužený, zranitelný a nepřipravený na budoucí výzvy.

Neposledním velkým důvodem, proč by stát Net4Gas kupovat neměl, je, že by tím vytvořil precedens, a to zejména z hlediska ocenění. Přijde mi to jako ještě větší hloupost než výkup 30procentního podílu ČEZ, který dnes drží soukromí investoři, jakkoli by za Net4Gas stát zaplatil řádově desetinu této částky.

Pokud stát cítí potřebu zajistit, aby plynová infrastruktura v Česku existovala, byla dobře udržovaná a provozovaná, má po ruce příslušné zákony, vyhlášky MPO či ERÚ a evropskou regulaci. Pokud by současně chtěl fungovat jako řádný hospodář, pak by měl být připraven vykoupit aktiva Net4Gas z případné insolvence. Za cenu jistě nižší, očištěnou o dluhy a jistě tržní.

Nebyl jsem sám, kdo v minulosti spílal domácím penzijním fondům, proč nemají trochu odvahy a nenabídnou projekty zaměřené na velké investice do zásadní infrastruktury či nemovitostí. Opatrnost či nezkušenost se v tomto případě nakonec ukázala být výhodou. Proč by ale domácí penzijní fondy (třeba v nějakém konsorciu) nemohly být těmi, kdo vykoupí aktiva z insolvence? I takto by se kompenzoval případný hněv z teoreticky vysokého zisku nového Net4Gas v budoucnu.

Celé je to blamáž. Tedy pokud se takto česká vláda nesnaží zavděčit vládě kanadské, speciálně důchodcům z provincie Ontario. Jejich úspory totiž plynuly do fondu, který Net4Gas z poloviny vlastní, a ti jinak mohou prodělat. Teoreticky je možné, že by se česká vláda takto přiblížila cenově výhodným dodávkám LNG do Česka. Ty ale odbavují z provincií Britská Kolumbie nebo Alberta.

Autor je zakladatel zakladatel Capitalinked.com.