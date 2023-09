Nákup Net4Gas nedává smysl. Stát pořídí mnohamiliardový dluh | e15.cz

Tento týden ve středu na zasedání vlády zamíří ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) s návrhem na odkup společnosti Net4Gas, která vlastní a provozuje páteřní plynovodní potrubí v Česku. Po nákupu zásobníků plynu je to ze strany státu další nákup, u něhož neproběhla žádná veřejná debata, neznáme cenu a nevíme, co stát s firmou bude dělat. To je ovšem jen jedna část problému.

Druhá část problému je, že zatímco u plynových zásobníků mohl stát nastínit model, který slibuje poměrně krátkou ekonomickou návratnost, u společnosti Net4Gas je situace mnohem složitější. Přepravní kapacita firmy je 100 miliard kubíků plynu ročně, ale společnost nemá uzavřený jediný tranzitní kontrakt. Spotřeba plynu v Česku je osm miliard kubíků plynu. Co s tímto stát chce dělat, je celkem záhadou a vzhledem k tomu, že se žádná debata nekoná, odpověď neznáme.

Celkové zadlužení činí třiatřicet miliard, což je cena za transakci

Nevíme rovněž, kolik chce stát za společnost Net4Gas zaplatit. I kdyby po podpisu smlouvy nezaplatil nic, přebere automaticky povinnost zaplatit nesplacené dluhopisy firmy, které dosahují výše 19 miliard korun. Dalších sedm miliard korun společnost dluží na odložené dani. Celkové zadlužení přitom činí 33 miliard korun. To je skutečná cena za případnou transakci.

Net4Gas se dostala do problémů ve chvíli, kdy přestala přepravovat ruský plyn z Ruska do Německa, protože byla závislá na kontraktu s Gazpromem.

Spoléhá snad stát na to, že bude v budoucnosti přepravovat plyn z Ruska do Německa? Jak to udělá? Pokud to tak není, odkud chce tolik plynu přepravovat? To je jen několik otázek, na které bychom měli znát odpovědi. Ostatně, jedná se o peníze daňových poplatníků, nikoli vlády.

Stát si může s infrastrukturou dělat, co chce a kdy chce

Ze strany ministerstva i vlády zaznívá hlavní argument, že stát má držet klíčovou energetickou infrastrukturu. On ovšem infrastrukturu prakticky drží prostřednictvím regulace. Může si v podstatě dělat, co chce a kdy chce. A hlavně za to nemusí utrácet peníze daňových poplatníků.

Třeba má ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela nějaký důvod, proč koupi společnosti Net4Gas vládě navrhuje, ale my, kteří jeho nápady platíme, tento důvod neznáme. Jako daňoví poplatníci vidíme jasnou rovnici s mnoha neznámými. Jediné, co si můžeme do rovnice doplnit, je celkový dluh a nula kontraktů pro přepravu plynu. Nevychází to.

Autor je spolumajitel firmy Datarun