Sektor luxusu se potýká s problémy v USA i v Číně. Dlouhodobě však zůstává perspektivní akciovou sázkou | e15.cz

Základní investiční teze, jež stojí za atraktivitou firem působících v segmentu luxusu, vychází z jejich imunity vůči cyklickým výkyvům. Typická klientela obvykle nemění své nákupní návyky a prakticky nereaguje na ochabující ekonomickou vitalitu. Rostoucí ceny vstupů tak mohly tyto společnosti takřka bez jakýchkoli obtíží přenést na své zákazníky.

Výsledkem jsou tak stabilní a robustní marže. V momentě, kdy se hospodářství potýká s inflačními tlaky, korporace s méně odolnou klientskou bází nedokážou ceny zvyšovat a musejí obětovat část ziskovosti. V takovém prostředí jsou mezi správci peněz tučné marže vyhledávanou komoditou. Premiantem je v tomto ohledu společnost Hermès, která generuje hrubou profitabilitu přes 70 procent, přičemž čistá marže atakuje 30 procent. Její akcie tak plní v portfoliích defenzivní úlohu, což v nynějších turbulentních dobách ospravedlňuje valuační prémii.

Poslední kvartál dopadl pro luxusní značky na první pohled nadmíru uspokojivě a firmy většinou komfortně překonaly analytické predikce. Pod povrchem se však odehrály některé méně povzbudivé trendy. Zatímco v Číně vyšla navzdory slabšímu než očekávanému postcovidovému zotavení solidní čísla, překvapivě zpomalil americký trh.

Výnosy v luxusním sektoru v roce 2022 poskočily o úctyhodných 20 procent. Jedná se však o dynamiku, která do budoucna není replikovatelná. Klíčovou roli sehrála během loňska euforie amerických spotřebitelů. Ti byli stále nadopováni extrémně štědrými covidovými stimuly a konec pandemických restrikcí vyvolal mohutný efekt uvolnění odložené poptávky. Agresivní utahovací kampaň Fedu však ochotu domácností utrácet postupně tlumila.

Vývoj v Číně taktéž nenabízí důvody k přehnanému optimismu. Tamní hospodářství čelí řadě cyklických i strukturálních výzev. Oživení po koronavirové pandemii se nedaří nastartovat. Domácnosti nerozpouštějí své obezřetnostní úspory. Hrozí roztočení deflační spirály. Mezi developery dochází k šíření nákazy. Kolapsy dalších významných hráčů nelze vyloučit. Přestože bohatší čínské domácnosti nakupují luxusní výrobky téměř obsedantně, současná situace je frustruje a podkopává tak perspektivu setrvalého růstu v tomto segmentu.

Ceny akcií aktuálně prošly ozdravnou korekcí. Například LVMH se obchoduje zhruba 14 procent pod letošním maximem. I tak lze konstatovat, že současné valuace by ospravedlnil pouze perfekcionismus ohledně dalšího hospodaření. Investorský zájem budí i akcie menších společností působících v odvětví typu Moncler nebo Ferragamo. Teze zní jednoduše: menší hráči se mohou stát akviziční kořistí některého z luxusních konglomerátů (LVMH, Kering), který by neváhal při pokusu o ovládnutí zaplatit atraktivní prémii.

Jako poslední příklad konsolidace sektoru může posloužit navrhované sloučení mezi skupinou Tapestry, která plánuje ovládnout holding Capri, do jehož portfolia spadá například Versace. Motivací byla extrémně nízká valuace Capri a markantní nákladové synergie. Nicméně diskutabilní zůstává samotné dokončení transakce, jelikož Tapestry je z pohledu kapitalizace zhruba stejně velká jako Capri. Nemá tak dostatečnou palebnou sílu a transakci bude muset financovat emisí dluhopisů. Takový krok by se jevil jako smysluplný spíše ze strany gigantického hráče typu LVMH.

Navzdory současným peripetiím zůstává dlouhodobá perspektiva odvětví neměnná. Podle analýz by se měla velikost segmentu do roku 2030 minimálně zdvojnásobit, což by implikovalo roční tržby okolo 700 miliard dolarů. Bohatnutí regionu emerging markets a demografické trendy producentům exkluzivních výrobků hrají do karet. Pokud se nyní nacházíme na prahu signaturní korekce, která stáhne burzy plošně dolů, vyplatí se výprodeje využít k začátku budování dlouhodobých pozic v luxusním sektoru.