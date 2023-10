Stažení ČEZ z pražské burzy by ji mohlo definitivně zničit | e15.cz

Při rychlém pohledu na sezonnost zjistíme, že začátek roku, respektive první pololetí, je ohledně aktivity investorů nejdůležitější. Objem obchodů od ledna do června je zhruba sto dvacet procent ročního průměru. Následují prázdniny (červenec a srpen), které jsou bez překvapení nejslabší. Také investoři si totiž během tradičního času letních dovolených berou volno, a obchoduje se tím pádem méně.

Letní objemy jsou jen lehce nad sedmdesáti procenty ve srovnání s dlouhodobým průměrem. Ve zbývající části roku od září do prosince likvidita ve srovnání s létem roste. Nicméně stále ani zdaleka nedosahuje velikosti prvního pololetí a ani průměrného ročního objemu. Z letní okurkové sezony vzrostou objemy na konci roku na více než osmdesát procent průměru.

Pokud se podíváme na jednotlivé tituly, bezkonkurenčně nejobchodovanější společností je ČEZ. Jeho podíl na celkovém zobchodovaném objemu je v tomto roce téměř 55 procent. Následuje Komerční banka (21 procent), Erste Group (15 procent) a Moneta (7 procent). Ostatní společnosti hrají většinou daleko menší role.

Je to přes rok, kdy premiér Petr Fiala poprvé zmínil možnost takzvané restrukturalizace neboli rozdělení, kdy se intenzivně spekuluje o dalším osudu společnosti ČEZ. Pokud by došlo k jeho úplnému stažení z burzy, byl by to pro domácí parket opravdu tvrdý direkt. Objemy by podstatně klesly. Jak atraktivní by pak byla burza pro velké zahraniční investory? Nehledě na to, že pokud by zmizel ČEZ, jak by se k této situaci postavili ostatní emitenti? Například Erste, jejíž domácí trh je ve Vídni. V Praze se obchoduje jen proto, že její hlavní aktivum – Česká spořitelna – je česká banka. Obchodovala by se tu i dál? A tak bychom mohli pokračovat i u ostatních společností.

Jestli se na nějaké restrukturalizaci ČEZ pracuje, nevíme, žádné informace o tom, pravděpodobně z taktického hlediska, nejsou k dispozici. Pokud ale k nějaké restrukturalizaci ČEZ dojde, bylo by dobré, aby to nemělo vliv, nebo aby byl alespoň co nejmenší, na objemy obchodování. Jinak je možné, že pražská burza tak, jak ji známe dnes, pravděpodobně již nebude.

Autor je analytik Komerční banky