Jaká byla zářijová Apple Keynote, ptáte se? Jedním slovem: standardní. Do rozsahu i schématu, tentokrát ale možná o něco umělejší než obvykle. Digitální pozadí za přítomnými řečníky hodně bilo do očí, zejména s ohledem na prolétající ptáky a pobíhající psy (např. čas 18.35). A samozřejmě to byl zmatek ve všech těch tvářích, které se na virtuálním pódiu střídaly jak na běžícím pásu. Jen to dokládá, že ani Tim Cook a ani jeho styční důstojníci jako Craig Federighi nebo Phil Shiller nechtějí táhnout celou akci sami (jako kdysi Steve Jobs). Někdo se na podobné akci objevuje pravidelně, někdo na ni vystoupil poprvé. A i tak samozřejmě bez kiksů, ty si střihač pohlídal.

Kde jsou Apple Watch Ultra 3?

Apple Watch SE jsou cenově nejdostupnější Apple Watch a v portfoliu společnosti jsou jen tak do počtu, aby společnost nabídla nějakou dostupnější alternativu jinak poměrně drahému řešení. Standardní Apple Watch Series 10 totiž začínají pořád jen na vysokých 11 490 Kč, kdy přímá konkurence v podobě Samsung Galaxy Watch7 startuje na 7 990 Kč. Není tedy divu, že jsme se zrovna jejich 3. generace nedočkali. Applu se prostě nechce investovat zdroje do vývoje něčeho, co mu zrovna nepřináší tučné zisky. Čím dražší zařízení ale je, tím větší je na něm obvykle také marže. Proto Apple překvapil tím, že se vykašlal na Apple Watch Ultra 3 a místo toho jen přebarvil Apple Watch Ultra 2. Jedinou novinkou je tak černý titan a k tomu ladící řemeny, které rozšířil o nový milánský tah. Jenže tady Apple dost možná pochopil, co ví Garmin už řadu let a koketuje s tím i Samsung.

Když vyšly Apple Watch Ultra, byla to pecka. Bylo to něco nového, neokoukaného, skvěle vybaveného a také pěkně drahého. Rok na to ale vyšly Apple Watch Ultra 2, které vypadají zcela totožně, jen se uvnitř událo trochu změn zejména s ohledem na čip. Vypadalo to tedy, že Apple bude nové Ultra hodinky tradičně představovat také každý rok nehledě na množství novinek. Nestalo se tak. Samsung má každý rok dva modely svých chytrých hodinek, kdy ten vyšší pojmenovaný jako Classic střídá s tím profesionálním. Máme zde tedy Galaxy Watch4 Classic a Watch6 Classic, a také Watch5 Pro a Watch Ultra (u kterých sedmičku vynechal, aby se označení více podobalo tomu Applu). Garmin pak svou vrcholnou řadu Fénix představuje zhruba jednou za dva a půl roku. A má to smysl.

Málokdo totiž bude v tomto segmentu upgradovat z roku na rok. Dva roky ale už skýtají více změn a více novinek, které dokážou zákazníka přesvědčit. Apple tak dost pravděpodobně na tuto strategii také najíždí, kdy jen v meziobdobí nasadí nějakou atraktivní barvu k podpoře prodejů stávající generace. Jen pro pořádek: Galaxy Watch Ultra stojí 17 490 Kč, Apple Watch Ultra 2 stojí 22 990 Kč a Garmin Fénix 8 startují na částce 24 990 Kč.

Aktualizace AirPods potěší

O tom, že přijdou AirPods 4 ve dvou variantách nepochyboval téměř nikdo. Nakonec se to do puntíku vyplnilo. Levnější varianta je bez aktivního potlačení hluku (ANC) a její pouzdro nemá reproduktor ke snadnějšímu jeho nalezení. Stojí ale o 1 300 Kč méně. To proto, aby Apple zalepil díru po ukončené 2. a 3. generaci.

Nasazených 3 690 korun je skvělou cenou i vzhledem k tomu, že je s ní Apple pod svou hlavní konkurencí. Galaxy Buds3 Samsungu totiž stojí 4 490 Kč. Mají sice ANC, jenže na první pohled tuto výhodu nevidíte. Vyšší varianta AirPods 4 je navíc oproti řešení jihokorejské společnosti jen o 500 Kč draží, ta se navíc u aktuální generace svých TWS sluchátek Applem nepokrytě inspirovala.