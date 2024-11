Trump kombinuje vítězné sevření pěstí zároveň s hravostí. „Dalo by se říct, že jde o poťouchlou radost, působí jako dítě. Má zvednuté obočí ve smyslu: To jsem machr, co? Hlava natočená na stranu má také působit hravě,“ popisuje Janečka. • Zdroj: ČTK/AP Photo Alex Brandon