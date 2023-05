V Praze letos přibyde rekordní množství kanceláří | e15.cz

Výstavba nových kancelářských prostor a jejich rekonstrukce jsou ovlivněny především rostoucími cenami stavebních materiálů a jejich dostupností. K většímu zdražení došlo také u interiérového zařízení kanceláří, především nábytku a povrchů. My jsme v minulém roce renovovali a konvertovali 3500 metrů čtverečních kanceláří v rámci našeho konceptu flexibilních kanceláří Mo-cha a ceny vybavení se nám v průběhu roku několikrát navýšily. Řešili jsme také dostupnost některých základních materiálů, jako je sádrokarton či OSB desky.

Valorizace nájemného

Kvůli celkovému nárůstu cen dochází i ke zdražování nájemného v kancelářích. Nájmy jsou běžně valorizovány každý rok, letos to bylo samozřejmě o vyšší procenta než v minulých letech. Někteří nájemci na to reagují a optimalizují své náklady, ti, kteří mají flexibilní podmínky nebo smlouvu na dobu neurčitou, se snaží prostory zmenšit. Současný stav, kdy se těžko predikuje, jak se bude situace vyvíjet, nahrává konceptům sdílených kanceláří s flexibilními podmínkami nájmu.

To ale neznamená, že se všechny firmy přesunou do coworkingových center. Vždy bude záležet na typu a velikosti firmy. Větší společnosti a korporace plánují dlouho dopředu, a tudíž i vyžadují nájemní smlouvy na delší období. Ale i tady jsme zaznamenali určitý posun v jejich uvažování, často upřednostňují prodlužování smluv ve stávajících prostorách před případným stěhováním, i když původně bylo v plánu.

Flexibilní kanceláře

Také s rekonstrukcemi raději vyčkávají, současné ceny za renovace a nákup kancelářského vybavení je od tohoto kroku odvádějí. U menších firem, jako například start-upů, je zjevný trend zájmu o flexibilitu jak prostorovou, tak časovou, což mohou zajistit právě coworkingové kanceláře. Jejich výhodou je, že si firmy pronajmou pro své zaměstnance jenom kancelář nebo stůl. Všechny ostatní prostory, jako je kuchyňka, relax zóny, venkovní terasy, používají podle potřeby a jednací místnosti si mohou pronajímat separátně dle potřeby.

V klasických kancelářích musí platit nájem za všechny tyto prostory po celý rok, i když je potřebují jen občas. Pro marketingovou agenturu s deseti zaměstnanci je ideální vytvořit prostor se sdílenými místy, jejich zaměstnanci se v kanceláři vyměňují, polovinu svého pracovního týdne tráví u klientů nebo na schůzkách a jako benefit rádi využívají možnosti práce z domova. V případě potřeby si zamluví zasedačku o velikosti, která jim bude vyhovovat. Může se jednat o zorganizování firemního meetingu nebo se jen několik kolegů potřebuje sejít nad konkrétním problémem, dát hlavy dohromady a vymyslet kreativní návrh pro klienta. Zaměstnanci si také mohou pozvat do flexibilních kanceláří klienty, mohou pohodlně využívat posezení ve společných prostorách anebo si zamluvit konkrétní místnost, aby nebyli nikým rušeni.

Home office

Home office je už velmi běžný standard, samozřejmě že záleží na typu byznysu, ale vesměs, pokud to povaha podnikání umožňuje, je to výhodné, jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Zaměstnanci se na tento benefit často ptají už na pohovoru a netají se tím, že je to jedno z rozhodujících kritérií. Ze zkušenosti z našich objektů vidíme, že už se hodně lidí vrátilo zpět do kanceláří, obzvláště u velkých společností. U těch menších, které z velké části sedí v našich flexibilních kancelářích Mo-cha, to záleží na typu firmy. Většina provozuje hybridní model, někteří jejich zaměstnanci chodí každý den, jiní občas.

V Praze je nejžádanější lokalitou pro firmy Karlín. Nabízí kombinaci perfektní lokality, jenom několik stanic metrem nebo tramvají od centra, s možností parkování a špičkového vybavení kancelářských budov. Lokalita nabízí navíc dostatečné zajištění služeb, jako jsou kavárny, obchody a restaurace, ale i fitness a wellness centra.

V Praze existují i další oblíbená místa, kromě tradičního centra se jedná o Prahu 4 nebo 5. Centrum si pak vybírají hlavně firmy, které musejí mít reprezentativní prostory a musejí se se svými klienty často potkávat. Praha 1 však není například vhodná pro firmy o 500 až 1000 zaměstnancích, protože by v centru města nenašly vhodnou budovu. Takové firmy se přesouvají spíše do okrajových částí Prahy s dobrou dopravní dostupností jak veřejnou dopravou, tak autem, kde je možnost pohodlného parkování. Takovou lokalitou je tradičně Praha 4 a s další postupnou výstavbou poroste zájem i o Prahu 5. S rostoucími cenami nájmů se mohou některé firmy také přesouvat z centra, pokud jim to ale dává smysl z hlediska jejich byznysu.

Některé firmy volí cestu zmenšování prostor. Trendem jsou jistě relaxační zóny, bez nichž se již dnes ani větší, ani menší firma neobejde. V některých případech se jedná pouze o menší prostor s pohodlným posezením na chodbě, někde najdete pochozí střechy se zahradami nebo běžeckou dráhou. Jedná se o místa, kde se mohou zaměstnanci potkávat a nezávazně diskutovat nebo zrelaxovat a odpočinout si. Ve sdílených kancelářích se navíc můžete potkávat a komunikovat i s ostatními nájemci a získat tak třeba nové klienty nebo nápady.

Autorka je ředitelka Asset managementu společnosti Cimex.