Praha 7 dostane investiční injekci v hodnotě stovek miliard | e15.cz

Developeři si dlouhodobě brousí zuby především na území okolo nádraží v Bubnech. Právě na stodesetihektarovém pozemku se budou soustředit největší investice. Mezi hlavní hráče, kteří tam drží lukrativní parcely, patří skupina CPI Property Group realitního magnáta Radovana Vítka a následně skupina EP Real Estate spadající pod Energetický a průmyslový holding (EPH) podnikatele Daniela Křetínského. Mezi stavitele nové sedmičky se však zařadí také například skupina Skanska i menší hráči.

Podle čeho hrát v Bubnech

Všichni investoři čekají už léta na to, až magistrát jasně řekne, jak si výstavbu nové čtvrti pro desítky tisíc lidí představuje, nastaví podle toho pravidla, ukáže územní studii a propíše ji do územního plánu. Podle šéfa IPR Ondřeje Boháče se na tom stále intenzivně pracuje, hotovo ale není. „Zabýváme se stále například tím, jak bude do území zahrnuta zeleň či jak bude fungovat vytápění čtvrti z odpadu, který bude zpracovávat Ústřední čistírna odpadních vod,“ popsal Boháč pro E15. Dodal, že na některých menších parcelách je již možné stavět. Území v celé jeho šíři je zatím developerům zapovězeno. Otevřít by se jim teoreticky mohlo už příští rok. Nikdo ale nechce nic slibovat. Záležet bude na mnoha okolnostech, mimo jiné i na politickém rozpoložení pražského magistrátu. Ostatně odblokování jednoho z vůbec největších pražských brownfieldů se řeší už od roku 1991. I proto největší vlastníci tamních pozemků CPI PG a EPH nechtěli pro E15 zatím blíže komentovat své plány.

Jestliže odblokování Bubnů pro výstavbu trvá přes třicet let, podobně dlouhou dobu potrvá podle náměstka pražského primátora pro územní rozvoj Petra Hlaváčka samotná výstavba nové čtvrti. Investoři tam podle odhadů IPR nasměrují nižší stovky miliard korun. Jedná se o obrovskou finanční zátěž, kterou si proto developeři rozdělí v čase a výstavbu rozfázují.

Filharmonie rozehraje okolí

Nová budova filharmonie od dánského ateliéru Bjarke Ingels Group. Autor: Bjarke Ingels Group

Okolo roku 2030 by však již okolí Bubnů pomohlo vypadat jako jedno velké staveniště. Mimo jiné i proto, že tou dobou má u stanice metra Vltavská být v plném proudu stavba nové filharmonie od dánského ateliéru Bjarke Ingels Group. Stavba, která vyjde hlavní město minimálně na šest miliard korun, odstartuje v roce 2027. Hotovo má být o pět let později. Na místě získají zázemí Česká filharmonie i Symfonický orchestr hlavního města Prahy. Odborníci na reality očekávají, že budova může mít výrazný vliv na podniky ve starší zástavbě. Zatímco dnes se v okolí Vltavské pohybují především lidé bydlící v Praze 7 či lidé cestující za prací, filharmonie přitáhne na místo i turisty. To bude mít vliv například na obsazení maloobchodních ploch v okolí, kde dnes podnikatelé cílí primárně na lokální zákazníky.

Nádraží, přístav a hlavně bydlení

O stanici metra dál, u Nádraží Holešovice, se v následujících letech bude také stavět. Zástupci dopravního podniku před dvěma lety vytvořili společný podnik s developery Karlin Group Serge Borensteina a již zmiňované CPI PG miliardáře Radovana Vítka. Podobu parcel určí architektonicko-urbanistický workshop.

Bubny-Zátory, hlavní změny, Praha, studie, urbanismus Autor: IPR

Okolí Nádraží Holešovice prochází proměnou již dnes. Skupina Skanska u vlakového nádraží před dvěma lety odstartovala výstavbu kancelářského projektu Port7, který tvoří tři kancelářské budovy o rozloze 35 tisíc metrů čtverečních. Hotovo bude už letos. O pár set metrů dál mezitím developerská skupina Finep buduje na parcelách po někdejším areálu podniku Ferona stovky bytů v rámci projektu Pergamenka. Část z nich, konkrétně 164, prodala za 1,2 miliardy švédské společnosti Heimstadem zaměřující se na nájemní bydlení. Výstavba soukromých investorů se přitom nebude soustředit pouze do dolní části Holešovic. Například EPH Daniela Křetínského (který je také vlastníkem skupiny Czech News Center, jejíž součástí je deník E15) chystá výstavbu přímo vedle fotbalového stadionu AC Sparta. Původně tam holding zamýšlel postavit hotel, v době pandemie však své plány přehodnotil a nyní projekt upravuje a zahájení stavby odkládá.

Tržnice, palác a koleje

Vizualizace vítězného návrhu na přeměnu veřejného prostranství Pražské tržnice od Studia Perspektiv. Autor: Magistrát HMP

Přestože hlavní developerský boom propukne až s otevřením území okolo nádraží Bubny-Zátory, stavenišť na území Prahy 7 v posledních letech výrazně přibylo. A to především z aktivity magistrátu. Hlavní město po patnácti letech rozjelo velkou rekonstrukci Pražské tržnice v Holešovicích, která spolkne až tři miliardy korun. Proměnou aktuálně procházejí například budovy bývalé burzy, na místě vzniknou kanceláře, supermarket či vyhlídková věž.

Po více než deseti letech soudních sporů se loni rozjela také rekonstrukce vyhořelé části Průmyslového paláce za 2,64 miliardy, která bude dokončena v příštím roce. Naproti Výstavišti naopak bagry a dělníci pracují na rekonstrukci železniční trati z Prahy do Kladna, která má v budoucnu sloužit jako nejrychlejší cesta mezi centrem města a letištěm. „Součástí stavby je modernizace železniční stanice Praha-Bubny, která se posune jižně směrem ke stanici metra Vltavská. V úseku vznikne nová železniční zastávka Praha-Výstaviště. Součástí stavby bude též nová lávka s přístupem do Stromovky,“ uvádí Správa železnic, která za rekonstrukcí stojí.

Součástí rekonstrukce je v neposlední řadě výstavba 430 metrů dlouhého podchodu, který propojí Argentinskou a Veletržní ulici. Vyřeší se tím problém, že Holešovice jsou v této části po desetiletí rozděleny železnicí, a lidé se musejí z jedné části do druhé vydat oklikou či pomocí MHD. Příjemnější cestu budou mít už letos také lidé, kteří se potřebují dostat z Holešovic do Karlína, či naopak. V první polovině roku město slibuje zprovoznit lávku pro pěší přes Vltavu, která aktuálně vzniká na úrovni Pražské tržnice.