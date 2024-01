Sotva začal Vít Rakušan (STAN) se svou tour bez cenzury, objevilo se s ním už první manipulativní video vytvořené za pomoci umělé inteligence. Na něm “ministr vnitra” nadává lidem do dezolátů. Klip působí tak uvěřitelně, že si necvičené oko a ucho uživatele vůbec nemusí na první pohled všimnout, že jde o cílenou manipulaci. Tohle video na Facebooku šířil k vládě kritický účet se zhruba 30 tisíci sledujícími a ani ne za 24 hodin mělo stovky sdílení a nejspíše i desítky tisíc přehrání. Bohužel zkušenosti z jiných zemí ukazují, že je to pouze začátek.

Se správnou službou a pár dolary za předplatné si kdokoli může rozjet efektivní fabriku na podobně laděná politická videa a v konečném důsledku zasáhnout do výsledku voleb. Přístupnost technologií ale není omluvou pro jakékoli manipulace, které nechávají jen pramálo indicií, že záznam či video nejsou pravé. Pouhý vtip se může změnit v tragédii a zničit cizí životy. S tím by každý tvůrce měl k nové technologii přistupovat a být extrémně obezřetný, co publikuje, a jasně videa označovat. Ministerstvo vnitra totiž vzkazuje, že se na tuto problematiku zaměří.

Když začaly získávat sociální sítě na popularitě, pravidelně se objevovaly falešné příspěvky, které varovaly třeba před brutálními zločiny uprchlíků na našem území. Obyčejné textové popisy ke zděšení některých autorů získaly obří popularitu a nekontrolovatelně se šířily, což vyústilo v zaklepání policie na dveře původce příspěvku. Neznalost technologie stejně jako neznalost zákona neomlouvá. Manipulovat s videi reálných osob je jako si hrát se sirkami ve stohu.

Editační nástroje nové generace jsou přístupnější a jednodušší, než když se před pár lety snažil člověk vytvořit fotomontáž v grafickém editoru. Někdy dokonce stačí poslat fotku a video do telegramové skupiny a systém je automaticky spáruje.

Nyní si můžeme být pouze jistí tím, že nástroje na tvorbu falešných videí budou každým měsícem lepší, přístupnější a videa uvěřitelnější. Nemá proto moc cenu tvořit manuály s poučkami, aby lidé na fotkách počítali počet prstů či si všímali podivně zkřivených výrazů ve tváři postav. Dostáváme se do bodu, kdy u podezřelého obsahu pomůže jen forenzní zkoumání. Více než kdy jindy se musíme spolehnout na sledování původu obsahu, kritické uvažování a na zdrženlivost.

Když se podíváme do zahraničí, vidíme náznaky toho, co nás čeká. Třeba v USA už falešný hlas prezidenta Joe Bidena přemlouval skrze hlasovou zprávu lidi, aby nevolili. Případ nyní šetří tamní prokuratura.

Zkušenosti mají už i Slováci. Den před parlamentními volbami se šířilo video lídra Progresivního Slovenska Michala Šimečky s výroky, které nikdy nepronesl. Česko bylo tohoto trendu v masivnějším měřítku zatím ušetřeno, neboť zde byla v době rozkvětu těchto technologií krátká volební přestávka.

První zkouška pro české voliče i stát nastává nyní, kdy se strany naplno pustily do kampaní pro evropské volby. Vzhledem k zájmu o tuto politickou událost se budou manipulátoři nejspíše jen rozehřívat, aby naplno udeřili během parlamentních voleb v roce 2025, kdy budou podobná videa možná už nerozeznatelná od skutečnosti. Teď dostaneme první nápovědu, jak tento nápor dokážeme zvládnout a stát se z něho bude muset poučit, jinak může dojít i na ty nejčernější scénáře.