Víkend, kdy skončila pětikoalice. Piráti se osamostatňují | e15.cz

Tolik krátké zprávy z víkendu, v němž prakticky skončila pětikoalice, jen si toho nikdo příliš nevšímal. A kdy se pomalu začínají rozdávat karty pro klíčové sněmovní volby v roce 2025. V nich půjde především o rozložení poměrů mezi jakž takž tradiční strany, populisty a extrémisty. Tedy scénář, který postihuje postupně všechny země nejen střední Evropy.

Formát 3 plus 2, který tvoří nynější pětikoalici, se mění na 3 plus 1 plus 1 a velice rychle se z něho může stát i 2 plus 1 plus 1 plus 1. Zejména lidovci trpí lehkým schizmatem, s koalicí Spolu jsou kvůli svému konzervativnímu křídlu občas ve sporu a uvnitř ji drží jen vědomí, že samostatná kandidátka vede mimo sněmovnu.

Na emancipaci Pirátů je překvapivá snad jediná věc – jak pozdě přišla. Před dvěma lety ve volbách zaplatili krutou daň za spojenectví se STAN, z černého koně voleb byli pod tvrdým atakem Babišova marketingu a kvůli kroužkování spojenců ze STAN získali pouhé čtyři mandáty. Pak přišel toxický Dozimetr a vymezení se proti ministrovi spravedlnosti Pavlu Blažkovi. A celou dobu bylo na stole vědomí, že Fialova koalice jejich hlasy k vládnutí prakticky nepotřebuje. Když se máte jako stratég dva roky před volbami rozhodovat, jestli v takové konstelaci vydržet, nebo jít vlastní cestou, nebude to dlouhé rozmýšlení.

Jistě teď budeme nějakou dobu slýchat, že pětikoaliční projekt za účasti Pirátů nekončí, důstojně spolu dovládnou. Jasně, navenek to tak říkat musí, ve skutečnosti ale těžko můžete kandidovat samostatně a ohlížet se přitom na nějaké společné zájmy. Protikandidát je soupeř, tečka.

Ivan Bartoš to říká jasně: „Já si myslím, že spolu dovládneme v této vládě. Nepředpokládám, že bychom do velké volební vřavy za dva roky v té koalici znovu šli.“ Piráti mají stále před očima průzkumy, které se před volbami v roce 2021 dostávaly ke 20 procentům, byli by blázni, kdyby tento potenciál nechali ležet.

Dvojsečná volba Válka

Pro TOP 09 nastává nová politická realita. Je symbolicky rámovaná víkendovým odchodem Karla Schwarzenberga, zakladatele a prvního předsedy strany, který ji osobně spojoval s havlovským étosem. Místo málo viditelného senátora Tomáše Czernina se novou dvojkou strany stal vicepremiér a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, což může být od delegátů sjezdu volba dvojsečná.

Jde o jasný vzkaz spojenectví s Fialou a konceptem pětikoalice, zároveň je ale Válek od opozice jedním z nejkritizovanějších ministrů a situace v jeho resortu se bude v dalších měsících vyhrocovat. Je tu krize kvůli přesčasům lékařů, problémy s dodávkami léků, další vlna covidu. To vše teď přímo spojeno s visačkou TOP 09.

Premiér Petr Fiala před emancipací svých partnerů varoval. „Pokud se začneme hádat, vymezovat se, je to nejspolehlivější cesta, jak odevzdat moc extremistům a populistům,“ řekl na víkendovém sjezdu TOP 09. Cestu pro volby v roce 2025 vidí zjevně v další těsné spolupráci koalice Spolu, doufá, že to znovu může těsně vyjít. Plán B, tedy otevřenou cestu k velkým koalicím, zatím odmítá.