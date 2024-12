Vláda bojuje o generaci Z na TikToku, který označuje za bezpečnostní hrozbu

Stát i politici před čínskou sociální sítí TikTok sice pravidelně varují, zároveň však na ní v boji o voličské hlasy sami působí. A to navzdory tomu, že právě prostřednictvím TikToku byly ovlivněny nedávné rumunské prezidentské volby.

Pokrytectví. Tak lze jedním slovem popsat chování politiků, kteří sice na jedné straně varují před čínskou sociální sítí TikTok, na druhé straně na ní však sami působí. A poté, co na síti před časem uspěli zejména politici hnutí ANO, se přidávají i představitelé čtyřkoalice.

Že TikTok není jen „jiný instagram“, je přitom zřejmé. Ve Spojených státech se řadu měsíců mluví o jeho zákazu. Evropská komise tento týden zahájila jeho vyšetřování. A tahle sociální síť byla očividně prostředkem, přes který útočníci ovlivnili nedávné volby v Rumunsku.

Jenže zatímco tuzemští politici na jednu stranu připouštějí, že tato síť představuje hrozbu, na straně druhé na ní aktivně působí. A to přesto, že je od toho vlastní bezpečnostní úřad odrazuje: „U tzv. zájmových osob, tedy osob, které jsou například ve vysokých politických, veřejných či rozhodovacích funkcích, doporučujeme aplikaci nepoužívat,“ uvedl loni NÚKIB ve svém varování.

Jenže politici se chovají podle hesla „účel světí prostředky“. A účelem je snaha oslovit mladší voliče, na které běžné kanály pro politickou komunikaci už nestačí.

„Je to těžká debata, kterou vedeme v našich stranách hodně týdnů a měsíců,“ komentuje situaci pro Info.cz předsedkyně Poslanecké sněmovny a předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „Na jedné straně ctíme, že je to bezpečností riziko, na druhé straně si tím, že bychom na této síti vůbec nebyli aktivní, ubíráme hodně velký dosah zejména na mladou generaci. Je velkou otázkou, zda se o to takto dobrovolně připravovat,“ uvedla Pekarová Adamová, která sice sama na TikToku nepůsobí, její strana TOP 09 tam však účet má.

Podobně pro server Aktuálně vysvětluje svou přítomnost i ministr Marián Jurečka. „Udělali jsme opravdu velkou strategickou chybu, když jsme se před několika lety neformálně rozhodli, že nebudeme na TikToku. Je chyba, že tam nikdo z vrcholných politiků demokratických stran ve vládě nebyl,“ popsal Aktuálně.cz Jurečka. Politici sice často zmiňují, že pro přístup na síť mají samostané zařízení, jenže i když jim to budeme věřit, jde o švejkovské řešení.

Pokud koaliční politici chtějí prosazovat hodnotovou politiku, ke které se často hlásí (pochopitelně to platí i na opoziční politiky, ale ti toho s hodnotovou politikou zase tolik společného nemají), měli by se TikToku zříct a nahnat body u mladé generace jinde a jinak.