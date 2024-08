Vláda potichu zazdila školné. Nešvary přebujelého školství se ale samy nevyřeší

Vláda Petra Fialy je často kritizována za to, že nedokáže dostát svým předvolebním slibům, zejména v oblasti veřejných financí. Při vědomí obtížnosti vládnutí v takto široce rozkročené koalici je třeba uznat, že jde o oprávněnou kritiku a nejsilnější vládní straně skutečně hrozí osud britských konzervativců. Ti se sice udrželi u moci dlouhých čtrnáct let, ale zcela opustili svůj někdejší program a jako ideově vyprázdněná strana nyní čelí zániku.

Ve svém programovém prohlášení vláda – stejně jako všechny předchozí – slibovala důraz na vzdělání. Premiér Fiala (kdysi mimo jiné rektor brněnské Masarykovy univerzity a ministr školství) se dokonce zasnil a nastínil nám vizi českého školství, které bude dosahovat světové úrovně a bude lákat zájemce z celého světa. Ta vize se zcela jistě nenaplní.

O žebříčku nejlepších světových univerzit si můžeme myslet ledacos, nicméně nejlepší česká vysoká škola, Univerzita Karlova, se dnes pohybuje někde kolem 500. místa na světě… a skutečně není důvod se domnívat, že by se to v dohledné době mohlo změnit.

Pokud by to vláda s důrazem na špičkové vzdělání myslela vážně, musela by otevřít téma školného. Bez peněz totiž kvalitu vybudovat nelze. Ve státním rozpočtu na masivnější investici do školství peníze nejsou – a nebudou. Když se vláda bojí zařadit tuto otázku na agendu, je licoměrné označovat jiné strany za populistické.