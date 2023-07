Vláda chce ubránit konsolidační balíček silou | e15.cz

Schůze, kterou poslanci načnou netradičně už v úterý dopoledne, bude opět spacáková. A to nikoli proto, že by se opoziční poslanci chystali v pátek odjet rovnou někam pod stan. Šéfka poslanců hnutí ANO a bývalá ministryně financí Alena Schillerová už dřív slíbila, že hnutí bude mluvit a bude mluvit dlouho. V pondělním rozhovoru pro Blesk pak upřesnila, že chce vládě vystavit podrobnou inventuru toho, kolik balíček „našim lidem“ sebere a proč to není balíček ozdravný. Čili nic nového pod sluncem, bude se obstruovat a povede se permanentní předvolební kampaň.

Půjde jen o to, jak dlouho to opozice hodlá vydržet, což víme naprosto přesně: tak dlouho, dokud to bude fungovat a nepřevládne potřeba přece jen už odjet na parlamentní prázdniny. Řečeno slovy klasika: „Dřív jsem tam chodil trochu z povinnosti, nějak to tam protrpět, říkal jsem si: Oni se vykecají a já to tam snad potom uhraju. Nechodil jsem tam s úplným nadšením.“ (Takto svůj dřívější vztah ke sněmovně Českému rozhlasu popsal exministr Karel Havlíček čili je nejspíš na nynější obrácení rolí předem připraven.)

Vláda to skutečně nejspíš „nějak uhraje“. Její strategie zní: Do balíčku už pokud možno příliš nesahat, pokud, tak v drobnostech a nejlépe až ve druhém čtení. Zaznívají ale i poněkud podezřelé tóny. Třeba ministryně pro vědu a výzkum Helena Langšádlová z TOP 09 naznačuje, jak by si představovala řešení sporného tématu nulové spotřební daně u tichých vín: „Předpokládám, že o tom budeme dál jednat, ale nikoli v rámci konsolidačního balíčku.“

Znamená to, že chce koalice co nejdéle zůstat jednotná, aby si ve sněmovně poradila s opozicí, a pak, na podzim, si to mezi sebou (a zejména s lidovci) rozdají na férovku novelou? A když už v tom budou, vezmou ještě spornou otázku manželství pro všechny a ústavní zakotvení jedinečného svazku muže a ženy? Nebo se bude o jednotlivá témata dokonce později handlovat? Připomenu zde, že když se naposledy v Česku handlovalo s podporou či nepodporou ekonomických balíčků, psal se rok 2012 a kauza vedla k zatím nepravomocnému odsouzení tehdejšího premiéra Petra Nečase z podplácení. Vzpomínka je to spíš okrajová, poněkud potměšilá, ale v setrvalé kondici některých zdejších plukovníků nebo státních zástupců rozhodně ne bez varování.

Sporné otázky jsou známé: Kromě zmíněného vína jde třeba o výnosy z hazardu nebo přesuny v rámci nižší a vyšší sazby DPH, ať už jde o menstruační pomůcky, nebo knihy a tiskoviny. Petr Fiala slibuje, že změny ve výborech jsou v principu možné, pokud se na nich shodne všech pět koaličních stran. Což zní trochu jako utopie, protože to už by v balíčku byly.

Jinými slovy jde jen o to, jak moc mají zájmové skupiny zlobbované jednotlivé poslance a jakých překvapení se dočkáme. Ale to se týká až výborů, které mají přijít na řadu někdy koncem léta. Úterní představení bude výhradně o tom, zda koalice zabrání zamítnutí balíčku už v prvním čtení. Na což má v tuto chvíli dostatek sil. A snad i trpělivosti.

Autor je spolupracovník redakce