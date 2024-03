Zatím nikdo nepochopil, co chceme s TV Barrandov udělat, říká Soukupův obchodní partner Čermák

Klíčová mediální firma Jaromíra Soukupa, Barrandov televizní studio (BTS), prochází finančním očistcem. Předlužený mediální dům sice na konci února získal tříměsíční soudní ochranu před věřiteli, co však bude poté, až moratorium vyprší, bylo doteď předmětem spekulací. „V zásadě nikdo nepochopil, co chceme s firmou udělat,“ říká nyní jeden ze dvou majitelů společnosti Jan Čermák.

Časopisy Sedmička, Týden a Instinkt nebo tři kanály Televize Barrandov – to jsou vedle lukrativních pozemků hlavní aktiva mediálního domu Jaromíra Soukupa. Nejpozději od loňského podzimu je však zřejmé, že Barrandov televizní studio, součást vydavatelství Empresa Media, se dostalo do velkých finančních problémů. K jejich vyřešení přizval Jaromír Soukup do firmy brněnského krizového investora Jana Čermáka – i přesto však na BTS v úvodu roku mířilo několik exekučních návrhů.

Majitel Barrandovského areálu, firma miliardáře Tomáše Chrenka Brarrandov Studio (pod niž do roku 2012 Barrandov Televizní studio spadala, následně ji Jaromír Soukup odkoupil), dokonce Soukupovu televizi před několika týdny odstřihla od elektřiny a kvůli obnovení vysílání musel Čermák o víkendu zajišťovat dieselové agregátory.

Tlak věřitelů nakonec v úvodu roku dosáhnul takové intenzity, že se Soukup s Čermákem obrátili na soud, který společnosti BTS na konci měsíce přiznal tříměsíční ochranu před věřiteli – to je však pouze první krok v poměrně komplikovaném očistném procesu celého mediálního domu.

Obchodník s pohledávkami

Brněnský obchodník s pohledávkami a krizový manažer Jan Čermák do Soukupova mediálního impéria v závěru loňského roku vstoupil s jasným byznysovým plánem: Soukupovy „distressed assets“ stabilizovat, zbavit dluhů, ořezat neefektivní procesy, zvýšit sledovanost... a až se mediální dům opět postaví na nohy, prodat jej s násobným ziskem. Čermák je v jádru obchodník, který opakovaně říká, že jej dlouhodobá účast v mediálním byznysu neláká a jde mu především o podnikatelskou příležitost.

K tučnému zisku však vede dlouhá cesta byznysovým a právním bludištěm – a Čermák se Soukupem jsou zatím stále v první fázi ozdravného procesu. Aktuálně potřebují předlužený mediální dům se závazky za téměř miliardu korun nejprve stabilizovat, proto v únoru požádali soud o tříměsíční ochranu před věřiteli, což jim má „koupit dostatek času“ pro další kroky.