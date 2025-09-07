Zrušíme daně, sliboval Trumpův ministr. Výnos z cel ale takovou díru v rozpočtu nezalepí
Trumpův ministr obchodu Howard Lutnick se letos v únoru nechal slyšet, že Američané nebudou muset platit daně. Bylo to nadšené tvrzení, na které se samozřejmě řada voličů současného prezidenta musela velmi těšit. Jenže to vypadá, že se to americkému prezidentovi nedaří.
Zlí jazykové by řekli, že to Trumpovi nikdy nevycházelo a nyní si to jen začal sám uvědomovat. A takové propočty byly i z relativně konzervativních táborů, kde obecně s jeho ekonomickým programem souhlasili, jen jim to dohromady nevycházelo tak, že by se díky clům a Muskovým škrtům dal vyrovnat rozpočet, snížit daně a ještě by zůstalo tu a tam na zvyšování výdajů.
Sám Trump tomu určitou šanci dával a explicitně o tom mluvil. Když v dubnu rozpoutal smršť cel a nové obchodní války, chlubil se na své oblíbené stanici Fox News, že existuje „šance“, že cla nahradí daně z příjmů.
Konkurenční stanice CNBC pak oslovila některé renomované ekonomy a rovnou do titulku dala, že jsou poněkud „skeptičtí“, že by takový plán mohl vyjít. Ostatně, sám ministr financí Scott Bessent řekl v rozhovoru se stanicí MSNBC, že cla by mohla vynést 300 miliard dolarů ročně, v budoucnu možná trochu víc.
Tax Foundation spočítala, že během deseti let cla vynesou 2,5 bilionu dolarů. Ministerstvo financí spočítalo, že cla letos do července vynesla 100 miliard dolarů. A to byla výrazně vyšší až od dubna a některá ještě později. Peníze tedy skutečně do státní pokladny tečou.
Rozpuštění finančních úřadů
Jenže Spojené státy se zadlužují takovým tempem, že už nejde o peníze navíc, ale o peníze, které splácí minulé dluhy. Takže žádné velké zvyšování daní moc nepřipadá v úvahu, natož jejich rušení. Připomeňme, že Donald Trump s Howardem Lutnickem s rozpouštěním federálního finančního úřadu (IRS), tedy americké obdoby ministerstva financí, skutečně počítali. Stejně jako v České republice se na úřadu začaly snižovat stavy, ale ve Spojených státech to vypadalo, že brzy přijde o práci třetina zaměstnanců tamních berních úřadů.
Ve výsledku tak Donald Trump se svými ministry musí začít couvat. Rošáda s cly a daněmi nevyšla. Mezi věží a králem, tedy mezi daněmi a cly, totiž stojí nenápadná figura v podobě jednoduchých kupeckých počtů. Tahle rošáda nemohla vyjít. A Donald Trump obrací. IRS ruší plánované propouštění a začíná zpět nabírat některé své vyhozené zaměstnance. Trump skutečně osekává počty úředníků, někde se mu to daří lépe a někde hůř. U finančních úřadů to vypadalo nadějně, ale musel zařadit zpátečku.
Prezident odborových svazů zaměstnanců amerických daňových úřadů Doreen Greenwald toho už stihnul využít a do médií prohlásil, že má radost, že si vláda uvědomuje, že nemůže přijít o takhle zručnou pracovní sílu. Vyhrál. Naopak fandové menšího státu, kteří Donaldu Trumpovi věřili, že se mu to povede, budou zklamaní. Protože tady mu matematika vůbec nevycházela.