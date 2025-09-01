Usmiřování, kterým se Trump nejspíš chlubit nebude. Indie se sbližuje s Čínou, BRICS je na koni
Nečekaná a prudká roztržka mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a Indií už má své následky. Premiér nejlidnatější země světa Naréndra Módí se snaží vylepšit vztahy s Čínou a prohloubit poměry s Ruskem. Spekuluje se tak o tom, že Trumpovo funkční období by mohlo dále posílit skupinu BRICS, konkurenta Západu. Americké firmy dosud považovaly Indii za vhodnou alternativu k Číně a některé tam přesouvaly výrobu. Nyní čelí velké nejistotě.
Módí v těchto dnech poprvé po sedmi letech přicestoval do Číny, v Tchien-ťinu se účastnil summitu Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO). Dorazil i ruský prezident Vladimir Putin a představitelé dalších zemí regionu. Indický premiér přitom v pondělí zdůraznil přátelské vazby na Kreml. „I v těch nejtěžších situacích Indie a Rusko vždy kráčely bok po boku,“ prohlásil v pondělí.
Trump spojuje dosavadní přátele s nepřáteli
Už v neděli na summitu uvedl, že Dillí je odhodláno zlepšit vztahy se svým mocným sousedem. Indie a Čína by se podle něj měly nadále vnímat spíše jako partneři, než rivalové. Vztahy obou zemí jsou dlouhodobě poznamenány územními spory i ekonomickým soupeřením. Dillí vadí mimo jiné velký deficit v obchodní výměně s Čínou. Už loňské setkání v Rusku Módího a čínského prezidenta Si Ťin-pchinga přineslo náznak oteplování poměrů, nyní tento trend povzbuzují celní hrozby ze strany Spojených států.
Analytici míní, že se oba asijští obři snaží sladit svůj postoj vůči Trumpovi a jeho obchodnímu nátlaku. Šéf Bílého domu na Indii uvalil padesátiprocentní clo, částečně kvůli nákupu ruské ropy. Nejde však jen o obchodní spory, ale také o poměrně tvrdou rétoriku, která od současné americké administrativy zaznívá. Poradce Bílého domu Peter Navarro opakovaně obviňuje Indii z toho, že profituje z války na Ukrajině a pohání ruskou válečnou mašinerii. „Indie není nic jiného než prádelna pro Kreml,“ prohlásil.
Někteří Trumpovi kritici prohlašují, že poškozuje dekády pečlivě pěstované vzájemné vztahy, které mají fungovat jako protiváha proti růstu čínského vlivu. „Oslabuje moc USA tím, že zvráceně spojuje americké přátele s našimi nepřáteli,“ komentoval nedávno důsledky Trumpovy politiky pro Washington Post Max Boot z think tanku Council on Foreign Relations.
Si Ťin-pching vidí cestu k novému světovému řádu
Někdejší indický velvyslanec v několika zemích Anil Trigunayat tvrdí, že Trumpovo počínání jeho zemi ukázalo, že nemůže být závislá na vztazích s Washingtonem. „Pro země jako Indie je důležité najít si vlastní cestu a vlastní partnery,“ citoval ho Bloomberg. „Indie už nemůže předstírat, že má stále silnou podporu Washingtonu,“ řekla CNN i Yun Sun z washingtonského think tanku Stimson Center. Peking se tak podle ní domnívá, že je Dillí nuceno přehodnotit svou zahraniční politiku.
Další experti však míní, že vzájemná nedůvěra mezi oběma zeměmi je příliš velká na to, aby se dalo čekat rychlé navázání skutečně pevného spojenectví. Každopádně je zjevné, že Si Ťin-pching situace využívá k tomu, aby razil svou vizi alternativního světového řádu, který zpochybňuje dominanci USA.
Také Putin na summitu hovořil o novém systému stability v Eurasii. „Tento bezpečnostní systém by na rozdíl od eurocentrických a euroatlantických modelů skutečně zohledňoval zájmy širokého spektra zemí, byl by opravdu vyvážený a neumožňoval by jedné zemi zajišťovat si vlastní bezpečnost na úkor ostatních,“ uvedl Putin.
Čekají se nové iniciativy BRICS
Komentátoři už také nařkli Trumpa z toho, že neúmyslně sbližuje celou skupinu BRICS tím, že je straší většími cly než další země. Vysoké tarify kromě Číny a Indie totiž hrozí například i Brazílii a Jižní Africe. To bude podle některých názorů sloužit pro tyto státy jako pobídka, aby omezily svou závislost na USA a navazovaly vzájemně širší obchodní dohody.
„Můžeme očekávat větší politickou podporu pro nové obchodní iniciativy, kampaně Buy BRICS a projekty, jako je obilná burza BRICS a rozšíření mechanismů vypořádávání se v místních měnách,“ řekla Deutsche Welle Mihaela Papaová z amerického Střediska pro mezinárodní vztahy. Síla skupiny stoupá i s růstem počtu jejích členů, v současnosti ji tvoří deset zemí a další rozšiřování není vyloučeno. Zároveň to však znamená tříštění zájmů.
Otázkou nyní také je, nakolik rozbroje naruší hospodářské vztahy USA a Indie na úrovni firem. Trumpovy kroky vyvolaly v Indii šok a místní podnikatelé se bojí o svou budoucnost. Cla mohou těžce dopadnout zejména na export textilu, koberců, obuvi, diamantů a šperků, nábytku či mořských plodů. Indičtí producenti nejspíše budou tratit na úkor Vietnamu, Bangladéše a Pákistánu a ekonomové se bojí nárůstu nezaměstnanosti, zejména mezi mladými.
Apple vyvázl, ale jenom prozatím
Situace je ale nepříjemná i pro mnohé americké společnosti, pro které byly donedávna investice v Indii cestou k nezávislosti na Číně. Velkým příkladem je Apple, firma postupně rozšiřovala výrobu v zemi, která je určená zejména pro americký trh. Podíl telefonů značky vyprodukovaných v Číně se snížil z 99 procent v roce 2021 na 81 procent v loňském roce.
Smartphony společně s některou další elektronikou, farmaceutickými a energetickými produkty jsou zatím předmětem výjimek z cel. Jenomže Trump dává najevo, že by chtěl, aby Apple svou výrobu přesunul na americkou půdu. Budoucnost je tak pro společnost nejistá.
Módí se přitom snažil využít firmu jako lákavý příklad pro přitáhnutí dalších. Zřejmě by rád přiměl k místní výrobě například Teslu, ta ale dosud vábení odolávala. Nyní může řada amerických společností ještě více váhat, kam vlastně v zahraničí investovat. Některé ale zhoršení vztahů mezi Washingtonem a Dillí zatím neodradilo. OpenAI aktuálně oznámila, že plánuje otevřít v Indii datové centrum, které by mohlo patřit k největším v zemi.