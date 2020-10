Další pražský titul, který končí - názor analytika Komerční banky | E15.cz

Evropská komise schválila fúzi mezi společnostmi CME a PPF. Bylo to poslední nutné povolení k dokončení transakce, které se očekává příští týden v úterý 13. října. K tomuto datu zaniknou akcie CME, a přestanou se tak obchodovat na burzách v Praze a New Yorku.

Jejich majitelé dostanou za každou akcii plnění ve výši 4,58 dolaru, respektive 105 korun za kus. Nedostanou tedy žádné nové akcie nástupnické společnosti. Připomínáme, že cena před schválením byla na pražské burze 98,9 koruny a okamžitě vzrostla zhruba na úroveň fúze.

To, jaké jsou parametry fúze, se vědělo dlouhé měsíce, čekalo se pouze na schválení. O to více překvapí vývoj ceny akcií CME na burze. V polovině března se akcie CME propadly až na zhruba 56 korun. To při srovnání s cenou fúze naznačovalo potenciál růstu o neuvěřitelných 85 procent.

Měsíc a půl pak trvalo, než se akcie dostaly zpět. Další propad přišel na konci června, kdy se cena akcií CME dostala na úroveň 85 korun, což indikovalo zhodnocení o slušných 25 procent za pár týdnů.

Co způsobilo pád akcií, které měly být vzhledem k ceně očekávané fúze imunní vůči okolním vlivům? V prvním případě to byla exploze pandemie. V druhém pochybnosti o plánované fúzi.

Samozřejmě, že do té doby, než dojde k dokončení obchodu, není nic jisté. Ale riziko bylo v tomto případě minimální. Prostě situace byla taková, že kupující chtěl koupit a prodávající prodat. Obě strany to jasně deklarovaly. Investoři tak měli hned dvakrát šanci solidně zhodnotit svou investici.

Autor je analytikem Komerční banky

Na Východě bohatl, na Východě nyní krvácí. Nejbohatší Čech Petr Kellner

Kellnerova PPF může převzít Novu. Svolení jí udělila Evropská komise